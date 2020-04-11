جدل حول سعر علاج كورونا المنتظر

واشنطن (صدى):

من المتوقع أن يكون أحد العقاقير التي يجري اختبارها في التجارب السريرية حاليا، هو الحل لمواجهة فيروس كورونا المستجد نظرا لأن إنتاج اللقاح قد يستغرق عاما أو ربما أكثر؛ فيما قال البعض أن تلك الأدوية يمكن أن تكلف الجرعة اليومية منها دولارا واحدا فقط.

ويعني ذلك أن الدواء سيصل إلى الصيدليات حول العالم بهذا السعر أو فوق قليلا، فالأمر يحتاج إلى جهد دولي منسق من إيصال الدواء، حال ثبوت نجاحه، إلى طالبيه، بينما الشركات المصنعة لأي دواء ناجح، قد تضع سعرا باهظا له في ظل الحاجة الماسة عالميا لهذا العقار، إضافة إلى أسباب أخرى.

وأوضح اختصاصي تسعير الأدوية في جامعة ليفربول البريطانية أندور هيل، إن هناك معطيات تسهّل تقدير تكلفة الحد الأدنى لصناعة أدوية فيروس كورونا، في حال أثبت إحداها كفاءته، لافتًا إلى أن 8 من أصل 9 أدوية مرشحة لعلاج كورونا تبلغ تكلفها أقل من 1.5 دولار لكل شخص يوميا، وقد يصل ثمن علبة الدواء الكاملة إلى 30 دولارا.

وقال البعض أن هذه الأدوية ليست رخيصة دائما، إذ إن بعضها، خاصة تلك المخصصة لأمراض سابقة، تباع بأسعار قد تصل إلى 500 دولار، فيما عادة ما تباع هذه الأدوية بأسعار رخيصة في دول مثل الهند وباكستان والولايات المتحدة، لكون حكومات هذه الدول تخفض تكاليف الدواء بشكل صارم.