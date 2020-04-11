تفاصيل مفاوضات «أوبك بلس» لخفض إنتاج النفط

وكالات (صدى):

أزاح وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، الستار عن تفاصيل المفاوضات الدولية التي أجرتها " أوبك+ " يومي الخميس والجمعة، التي شملت اتفاقًا بخفض إنتاج النفط؛ حيث أن مجمل خفض الإنتاج من قبل دول المجموعة وبعض شركائها ضمن مجموعة " العشرين " ، قد يشكل نحو 15 مليون برميل يوميا.

وأكد ألكسندر نوفاك، أنه يتوقع تخفض الدول المصدرة للنفط خارج " أوبك " وشركائها في " أوبك+ " إنتاجها النفطي بواقع 5 ملايين برميل يوميا، لافتًا إلى أن الاتفاق الجديد يسري مفعوله حتى 1 مايو عام 2022.

وقال وزير الطاقة الروسي أنه يبقى بإمكان دول " أوبيك+" تمديده أو اختصاره حسب سير عملية عودة الوضع في سوق النفط إلى طبيعته، لافتًا إلى أنهم بحثوا ثلاثة خيارات أخرى فيما يخص مدة الاتفاق الجديد وهي سنة و3 سنوات و4 سنوات.

وأوضح أنه تم التوافق على سنتين باعتبار هذه المدة هي الأكثر فعالية لإشعار السوق بأن لدى البلدان نية جادة في اتخاذ تدابير لاستعادة استقرارها واستعادة توازن العرض والطلب؛ فضلًا عن استعداد الشركات الروسية لخفض الإنتاج في إطار صفقة " أوبك+ " .