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الأعداد السابقة للصحيفة

مبتعث يروي رحلة عودته من بريطانيا للمملكة وما حدث معه في البحرين

Time منذ 57 دقيقة
Views 2077
Comment 1
مبتعث يروي رحلة عودته من بريطانيا للمملكة وما حدث معه في البحرين

الرياض (صدى):
كشف المبتعث جزاع بن نما العنزي تفاصيل رحلة العودة من بريطانيا إلى المملكة عبر البحرين وكيف تجاوز الصعاب في هذا التوقيت الحرج .

وقال "العنزي " أنه كان مبتعث في مدينة ليستر برفقة زوجته ، وقرر العودة بمجرد أن أصدرت الجامعة تعليمات بتعليق النشاط الدراسي واستكمال التعليم عن بعد .

وأضاف أنه قرر الحجز لمملكة البحرين ومنها إلى السعودية ، وبالفعل استقبلهم موظفوا السفارة السعودية في المطار وتم نقلهم بسيارة خاصة لفندق 5 نجوم ، كما كان هناك موظف من السفارة يشرف على حاجات المواطنين السعوديين .

وأثنى "العنزي " على اهتمام السفارة حيث تم نقلهم فور انتهاء مدة الحجر الصحي من البحرين عبر جسر الملك فهد ثم وصل الزوجان إلى دور الضيافة بالخبر .

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أحدث التعليقات

ابو محمد
الله يستر على الاجواد .. آمين ..
ابو محمد
شافاهما الله .. آمين ..
ابو محمد
ادبغوه وادبوه ..
القرني[email protected]@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
حتى مدري السجادة محطوطه على القبله ولا غلط عموماً عسى الله يتقبل
مطر الاسود
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