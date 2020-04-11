«مرجع شيعي» بالعراق: مضغ العلكة لا يفطر في نهار رمضان

بغداد (صدى):

أصدر المرجع الديني الأعلى للشعية في العراق علي السيستاني، اليوم السبت، فتوى غريبة من نوعها بخصوص صيام شهر رمضان، فى ظل استمرار انتشار الفيروس المستجد؛ حيث قال أنا مضغ العلكة "اللبان" في نهار شهر رمضان غير مفطر ويحارب الوباء.

وقال علي السيستاني: " يمكن تفادي قلة الماء في الجسم في حال الصيام من خلال أكل الخضروات والفواكه الغنية بالمياه كالخيار والبطيخ الأحمر قبل الفجر، كما يمكن تفادي جفاف الحلق بمضغ العلك الخالي من السكر ـ بشرط عدم تفتت أجزائه في الفم ونزوله إلى الجوف ـ فان مضغ العلك يؤدى إلى زيادة افراز لعاب الفم ولا مانع من بلعه في حال الصيام ".

وأضاف: " وبذلك يظهر أن الذين يسعهم ترك العمل في شهر رمضان والبقاء في المنزل بحيث يأمنون الإصابة بالمرض لا يسقط عنهم وجوب الصيام، وأما الذين لا يسعهم ترك أعمالهم ـ لأي سبب كان ـ فإن خافوا من الإصابة بالفيروس مع ترك شرب الماء في فترات متقاربة في النهار ولم يمكنهم اتخاذ إجراء آخر يأمنون معه من الإصابة به لم يجب عليهم الصيام " .