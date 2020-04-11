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حقيقة مشاركة شبكات الـ 5G في انتشار الفيروس

Time منذ ساعة
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حقيقة مشاركة شبكات الـ 5G في انتشار الفيروس

وكالات (صدى):
كشفت منظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، حقيقة مشاركة شبكات الجيل الخامس 5G  للهواتف المحمولة في انتشار الفيروس، بعد ما أشيع حول ذلك خلال الأيام الأخيرة.

وأكد مكتب منظمة الصحة العالمية الإقليمي لشرق المتوسط، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: " شبكات الجيل الخامس للهواتف المحمولة لا تساهم في انتشار مرض كوفيد 19.. لا تستطيع الفيروسات الانتقال عبر موجات الراديو أو شبكات الهواتف المحمولة " .

وقالت المنظمة، أن الفيروس ينتشر في العديد من البلدان التي لا توجد فيها شبكات الجيل الخامس للهواتف المحمولة؛ حيث ينتشر عبر قطيرات الرذاذ التنفسي المتناثرة من المصاب عندما يسعل أو يعطس أو يتكلم، أو عند ملامسة الناس الأسطح الملوثة بهذه القطيرات الحاملة للعدوى ثم ملامسة أعينهم أو أفواههم أو أنوفهم.

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أحدث التعليقات

ابو محمد
الله يستر على الاجواد .. آمين ..
ابو محمد
شافاهما الله .. آمين ..
ابو محمد
ادبغوه وادبوه ..
القرني[email protected]@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
حتى مدري السجادة محطوطه على القبله ولا غلط عموماً عسى الله يتقبل
مطر الاسود
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