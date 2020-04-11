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الأعداد السابقة للصحيفة

شاهد.. رئيس دولة يخالف القواعد الاحترازية رغم تفشي الفيروس

Time منذ ساعتين
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شاهد.. رئيس دولة يخالف القواعد الاحترازية رغم تفشي الفيروس

برازيليا (صدى):
خالف الرئيس البرزايلي غايير بولسونارو، القواعد الاحترازية والوقائية رغم تفشي الفيروس المستجد في بلاده بأعداد كبيرة؛ حيث نزل إلى شوارع العاصمة برزايليا، أمس الجمعة، واقترب من مواطنيه وصافح واحتضن عددا منهم.

وكشف مقطع فيديو، عن الرئيس البرازيلي وهو لا يرتدي قفازات أو قناعا طبيا؛ فيما مسح أنفه بيده اليمنى ثم صافح امرأة مسنة؛ حيث كان ذاهبًا إلى مستشفى عسكري قبل أن يتوقف أمام صيدلية، كما زار أحد أبنائه الذي يسكن في بناية.

وقال بولسونارو، وهو عسكري سابق، أن إجراءات الإغلاق والتباعد الاجتماعي التي أعلنها حكام الولايات في البلاد، تمثل عبئا غير ضروري على الاقتصاد؛ لتتراجع شعبيته مع تزايد غضب البرازيليين من موقفه إزاء الفيروس الذي يصفونه بـ" البارد "؛ حيث تجاوز عدد الوفيات في البرازيل الجمعة عتبة الألف وفاة، فيما بلغت حصيلة الإصابات أكثر من 19 ألفا.

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أحدث التعليقات

ابو محمد
الله يستر على الاجواد .. آمين ..
ابو محمد
شافاهما الله .. آمين ..
ابو محمد
ادبغوه وادبوه ..
القرني[email protected]@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
حتى مدري السجادة محطوطه على القبله ولا غلط عموماً عسى الله يتقبل
مطر الاسود
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