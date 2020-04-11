بالفيديو.. "الخثلان" يوضح حكم الاقتداء بإمام الحرم في الصلاة من البيوت

الرياض (صدى):

أكد الشيخ سعد الخثلان عدم جواز الإقتداء بإمام الحرم في الصلاة من البيوت أو إقامة صلاة الجمعة عبر "الواقع الإفتراضي " أو شبكات التواصل .

وقال "الخثلان " في برنامج "الجواب الكافي أنه لا يجوز شرعاً هذا الأمر لبعد المسافة بين المصلي والحرم المكي ، ولأنه لا يجوز البدع بالإستحسان العقلي .

وأضاف انه يجب على المسلم أن يأخذ بالرخصة ويصلي في بيته أو جماعة مع من تيسر من اهل بيته وأجره تام إذا كان معتاد على صلاة الجماعة ولا يترك صلاة الجمعة ، لقوله صلى الله عليه وسلم : " اذا مرض العبد او سافر كتب الله له ما كان يعمله صحيحاً مقيماً" .

وأضاف أنه هذه الاجتهادات غير صحيحة وينبغي الانكار على من يقترحها، لأن العبادات أصلها التوقيف ويجب أن نعبد الله وفق ما أمر في القرآن والسنة ، وليس بأفكار العوام من غير العلماء .