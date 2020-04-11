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"السعودية للكهرباء" تنبه إلى خطورة الاستخدام الخاطيء للأجهزة ووجود الأسلاك تحت السجاد

Time منذ 18 دقيقة
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"السعودية للكهرباء" تنبه إلى خطورة الاستخدام الخاطيء للأجهزة ووجود الأسلاك تحت السجاد

حامد العمري (صدى):
دعت الشركة السعودية للكهرباء، المشتركين إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية الكفيلة بتوفير سلامتهم من الحوادث الكهربائية في منازلهم. ونبهت إلى الحرص على عدم الاستخدام الخاطئ للأجهزة الكهربائية، وإلى التأكد بين حين والآخر من أن الأسلاك والتمديدات في المنزل في حالة جيدة، وعدم ثنيها بقوة، والتأكد أيضاً من فصل التيار عن الأسلاك المكشوفة، وتغطية المخارج الكهربائية للحماية.

ودعت إلى الحرص على عدم سحب الفيش من المخرج الكهربائي بواسطة السلك، حتى لا يتسبب ذلك في تلفه وتحوله إلى مصدر خطر قاتل، كما نبهت إلى ضرورة استخدام أدوات ذات عزل، عند صيانة منافذ الكهرباء.

وحذرت من خطورة وجود تمديدات كهربائية تحت السجاد والفرش، وفي الممرات والمداخل.

وفي ما يتعلق بالأجهزة، دعت "السعودية للكهرباء"، إلى ترك مسافة لا تقل عن 15 سم، لمحيط الأدوات الكهربائية التي تصدر حرارة، كالأفران والثلاجات، إضافة إلى فحص شبكة الغاز والكهرباء في الأفران. كما نصحت بالتأكد من فصل الأجهزة عن المصدر الكهربائي عند الانتهاء من استخدامها. وشددت على أنه عند حدوث خلل في أي جهاز كهربائي، فإنه من الواجب فصل التيار عنه وعدم إعادته إليه إلا بعد التأكد من إصلاحه. ونبهت إلى خطورة ملامسة الأجهزة الكهربائية الموصلة بالتيار أو أي مصدر كهربائي، من قبل شخص مبتل بالماء، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى تعرضه للصعق الكهربائي.

ونصحت الشركة الأهل، بعدم شراء ألعاب الأطفال التي تعمل من خلال توصيلها بمصدر الكهرباء، والأفضل منها تلك التي تعمل بالبطاريات، ودعتهم إلى تعليم الأطفال على الابتعاد عن المصابيح الكهربائية وعدم لمسها، لانها تكون ساخنة حينما تكون مضاءة.

الجدير بالذكر، أن "السعودية للكهرباء"، أطلقت في 2016 حساب (السلامة @SEC_SAFETY) في تويتر، وهو يعنى بتعزيز ثقافة السلامة في مختلف نواحي الحياة وخصوصاً الكهربائية، حيث صنفه متابعون بأنه من أهم الحسابات ثراء بالمعلومات، وتنوعاً في المضمون وتعدداً في التصاميم (فيديو، موشن جرافيك، إنفوجرافيك، إستبيانات..)، كما أنه يتخذ نمطاً تفاعلياً عبر المسابقات التوعوية المتنوعة والجوائز القيمة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد
سبحان الخالق .. .. بس ماباين شي سوى خيوط ، على شكل قنديل البحر ..
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
فايروس كرونا جاء فجأة وبيختفي فجأة وبذكركم
غييييوووورررر
اللهم الطف بنا وارحمنا
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
بعطيكم بشرى سارة وقولو قالها القرني: فايروس كرونا جاء فجأة وسيختفي فجأة وخذو مني كلام
ابو محمد
الله يرحم الحي منهم والميت .. آمين ..

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