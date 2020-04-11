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وزراء طاقة العشرين: سنستخدم جميع أدوات السياسة للحفاظ على استقرار النفط

Time منذ 31 دقيقة
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وزراء طاقة العشرين: سنستخدم جميع أدوات السياسة للحفاظ على استقرار النفط

الرياض (صدى):
قال وزراء طاقة مجموعة العشرين، بأنهم سيستخدمون جميع أدوات السياسة المتاحة للحفاظ على استقرار النفط، مؤكدين في بيانهم الختامي بمواصلة قطاع الطاقة مساهماته الكاملة للتغلب على جائحة الوباء.

وذكر بيان الوزراء بأنهم يدركون الانكماش الاقتصادي الكبير والتوقعات غير المؤكدة، في تفاقم اختلالات العرض والطلب على الطاقة وزيادة عدم استقرار سوق الطاقة، مؤكدين التزامهم باتخاذ جميع التدابير اللازمة والفورية لضمان استقرار سوق الطاقة.

وأكدوا أنهم سيجتمعون مرة أخرى في سبتمبر المقبل، وأنهم على استعداد لعقد لقاء عاجل إذا لزم الأمر، واتفقوا على تشكيل "مجموعة مركزة قصيرة المدى" مهمتها مراقبة تدابير الاستجابة ومفتوحة لجميع الأطراف في مجموعة العشرين، على أساس طوعي، وسوف تقدم تقارير منتظمة عن تقييمها خلال رئاسة المملكة لمجموعة العشرين.

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أحدث التعليقات

ابو محمد
سبحان الخالق .. .. بس ماباين شي سوى خيوط ، على شكل قنديل البحر ..
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
فايروس كرونا جاء فجأة وبيختفي فجأة وبذكركم
غييييوووورررر
اللهم الطف بنا وارحمنا
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
بعطيكم بشرى سارة وقولو قالها القرني: فايروس كرونا جاء فجأة وسيختفي فجأة وخذو مني كلام
ابو محمد
الله يرحم الحي منهم والميت .. آمين ..

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