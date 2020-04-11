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الأعداد السابقة للصحيفة

«ترامب» ينهي صراع الفيروس بقرار وشيك

Time منذ ساعة
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«ترامب» ينهي صراع الفيروس بقرار وشيك

واشنطن (صدى):
يعيش الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حالة من الصراع بين التجار والبنوك وأصحاب الشركات الذين يطالبونه بعودة الحياة إلى طبيعتها ، والأطباء الذين يطالبون بإرجاء عودة النشاط الإقتصادي وتمديد البقاء في المنزل .

وبين هذا وذاك أعلن الرئيس الأمريكي عن تحديد الموقف قريباً ، قائلاً في مؤتمر صحفي : سأضطر إلى اتخاذ قرار، وآمل فقط أن يكون القرار صائباً. وأضاف "لكنني أقول من دون شك إنه أكبر قرار يجب أن أتخذه .

ومع ذلك فإن القرار الفاصل ليس بيد "ترامب " وحده ، كما أن قرار البقاء بالمنزل كان بتوجيه حكام الولايات ، إلا أنهم بالطبع سيغيرون توجياهتهم بعد قرار "ترامب " أياً ما كان ، والأرجح أنه سيبقى على رأيه بتمديد البقاء بالمنزل حتى نهاية ابريل .

وقال "ترامب " تعليقاً على الموقف العصيب : نحن لن نفعل أي شيء حتى نعرف أن هذه الولاية ستكون في صحة جيدة.. لكنه أضاف : الشلل الحالي في البلاد لن يكون مستداما، "أتعلم؟ البقاء في المنزل يؤدي إلى الموت أيضا إنه أمر مؤلم للغاية بالنسبة للبلاد .

الجدير بالذكر أن الفيروس تسبب في وفاة 17 ألف امريكي وفقدان 16 مليون شخص وظائفهم وسط تفشي هائل بالبلاد .

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أحدث التعليقات

ابو محمد
سبحان الخالق .. .. بس ماباين شي سوى خيوط ، على شكل قنديل البحر ..
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
فايروس كرونا جاء فجأة وبيختفي فجأة وبذكركم
غييييوووورررر
اللهم الطف بنا وارحمنا
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
بعطيكم بشرى سارة وقولو قالها القرني: فايروس كرونا جاء فجأة وسيختفي فجأة وخذو مني كلام
ابو محمد
الله يرحم الحي منهم والميت .. آمين ..

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