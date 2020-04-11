مدني عسير يدعو المواطنين والمقيمين لأخذ الحيطة من مخاطر التقلبات الجوية

محمد بن طحيطح (صدى):

نشير إلى ما يردنا من تنبيهات جوية متقدمة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بأن لديهم توقعات بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على مرتفعات المنطقة ومحافظات تهامة عسير خلال هذا اليوم السبت الموافق :- ١٤٤١/٠٨/١٨هـ .. ٢٠٢٠/٠٤/١١م ..

فأن مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير تهيب وتأكد على عموم المواطنين والمقيمين بضرورة توخي الحيطة والحذر من مخاطر التقلبات الجوية وإتباع الإرشادات التي تقي بعد الله من المخاطر المصاحبة لمثل هذه الحالات الجوية .

مع أهمية متابعة وسائل الإعلام وحسابات الدفاع المدني على منصات التواصل الإجتماعي المختلفة وإتباع التنبيهات والتحذيرات الجوية التي تصدر من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، علماً بأن الدفاع المدني بالمنطقة يعمل على متابعة المتغيرات المناخية ورفع الجاهزية لمواجهة أي حالة طارئة بالتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة بما يعنى بتنفيذ تدابير الدفاع المدني . " راجين للجميع السلامة الدائمة "

صرح بذلك المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب / محمد بن عبده السيد .