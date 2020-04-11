عصابات المافيا الإيطالية توزع الطعام المجاني على الأسر الفقيرة

روما (صدى):

وزعت عصابات المافيا الإيطالية الطعام المجاني على الأسر الفقيرة، التي تدهورت أوضاعها في ظل الإغلاق الذي رافق تفشي الوباء، وذلك على المناطق الأكثر فقرا في في الجنوب الإيطالي، مثل كامبانيا وكالابريا وجزيرة صقلية وبوليا.

ومن جانبه، أوضح نيكولا غراتري، المحقق المتخصص في ملاحقة عصابات المافيا، رئيس مكتب المدعي العام في كاتانزارو عاصمة إقليم كالابريا: " في حال لم تتدخل الدولة قريبا لمساعدة العائلات الأكثر فقرا، فسوف تسد المافيا الفراغ وتقدم خدماتها، وتفرض بالتالي سيطرتها على حياة الناس".

وحذرت وزيرة الداخلية لوتشانا لامورجيزي، من أن المافيا في البلاد يمكن أن تستفيد من الفقر الذي سببه كورونا، لافتة إلى إن المافيا تريد من وراء المساعدات الإنسانية "تجنيد الناس للعمل مع منظماتها".

ونشرت الشرطة الإيطالية، دورياتها في أفقر أحياء مدينة نابولي الجنوبية، وذلك بعد أن نظم رجال "مافيا كامورا" حملات لإيصال الطرود الغذائية إلى منازل الفقراء؛ فيما باشرت السلطاتت القضائية تحقيقا ضد مجموعة من الأشخاص الذين تم استجوابهم أثناء توزيع الطعام على السكان الفقراء.