نسخة
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
الأعداد السابقة للصحيفة

عصابات المافيا الإيطالية توزع الطعام المجاني على الأسر الفقيرة

Time منذ 46 دقيقة
Views 1735
عصابات المافيا الإيطالية توزع الطعام المجاني على الأسر الفقيرة

روما (صدى):
وزعت عصابات المافيا الإيطالية الطعام المجاني على الأسر الفقيرة، التي تدهورت أوضاعها في ظل الإغلاق الذي رافق تفشي الوباء، وذلك على المناطق الأكثر فقرا في في الجنوب الإيطالي، مثل كامبانيا وكالابريا وجزيرة صقلية وبوليا.

ومن جانبه، أوضح نيكولا غراتري، المحقق المتخصص في ملاحقة عصابات المافيا، رئيس مكتب المدعي العام في كاتانزارو عاصمة إقليم كالابريا: " في حال لم تتدخل الدولة قريبا لمساعدة العائلات الأكثر فقرا، فسوف تسد المافيا الفراغ وتقدم خدماتها، وتفرض بالتالي سيطرتها على حياة الناس".

وحذرت وزيرة الداخلية لوتشانا لامورجيزي، من أن المافيا في البلاد يمكن أن تستفيد من الفقر الذي سببه كورونا، لافتة إلى إن المافيا تريد من وراء المساعدات الإنسانية "تجنيد الناس للعمل مع منظماتها".

ونشرت الشرطة الإيطالية، دورياتها في أفقر أحياء مدينة نابولي الجنوبية، وذلك بعد أن نظم رجال "مافيا كامورا" حملات لإيصال الطرود الغذائية إلى منازل الفقراء؛ فيما باشرت السلطاتت القضائية تحقيقا ضد مجموعة من الأشخاص الذين تم استجوابهم أثناء توزيع الطعام على السكان الفقراء.

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

أبو محمد
الحمدلله الذي عافانا مما ابتلى به غيرنا وفضلنا على كثيرٍ من خلقه. تخلوا عنها من غرر بها ورسم لها المستقبل الجميل . تمر الحين بحاااالة نفسية الله يخارجها وعرفت قيمة بلدها وكيف يحفظ ويصون المرأة .
ابو سعود
مو وقت الفتن وخليجنا واحد ولازم نتحد
خلف
فكر انا في خوف
الملل
عايدي انتي نجمه ولازم تضحين مافي شي ببلاش
ع. س. ع
لا اراة الا مقتولا قريباً بإذن الله تعالى وراح يبيعة أقرب قريب لة فالخيانة شعار أبناء المتعة دائما وابدا

أخر الأخبار

بالفيديو.. وزير الصحة: انتشار الفيروس سريع جدًا وتأجيل العمليات غير الطارئة
بالفيديو.. وزير الصحة: انتشار الفيروس سريع جدًا وتأجيل العمليات غير الطارئة
Time منذ 6 دقائق Views 1265
أضرار النوم بـ «شعر مبلل»
أضرار النوم بـ «شعر مبلل»
Time منذ 7 دقائق Views 1087
سفير المملكة بالمنامة: الإنتهاء من إجلاء جميع السعوديين العالقين في البحرين
سفير المملكة بالمنامة: الإنتهاء من إجلاء جميع السعوديين العالقين في البحرين
Time منذ 9 دقائق Views 1186
دراسة حديثة: المنطقة الآمنة لانتقال الوباء لا تقل عن 4 أمتار
دراسة حديثة: المنطقة الآمنة لانتقال الوباء لا تقل عن 4 أمتار
Time منذ 14 دقيقة Views 1113
«الأرصاد» تنبّه من أتربة مثارة وأمطار رعدية على نجران
«الأرصاد» تنبّه من أتربة مثارة وأمطار رعدية على نجران
Time منذ 19 دقيقة Views 1262
عودة الأجواء الشتوية على بعض المناطق
عودة الأجواء الشتوية على بعض المناطق
Time منذ 23 دقيقة Views 1487
بالفيديو.. محامي حياة الفهد: الفنانة لم تخطئ في حق أحد وهذا دافعي في الدعوى القضائية
بالفيديو.. محامي حياة الفهد: الفنانة لم تخطئ في حق أحد وهذا دافعي في الدعوى القضائية
Time منذ 23 دقيقة Views 1237
أماكن يجب تعقيمها داخل سيارتك للوقاية من الفيروس
أماكن يجب تعقيمها داخل سيارتك للوقاية من الفيروس
Time منذ 35 دقيقة Views 1380
عصابات المافيا الإيطالية توزع الطعام المجاني على الأسر الفقيرة
عصابات المافيا الإيطالية توزع الطعام المجاني على الأسر الفقيرة
Time منذ 46 دقيقة Views 1735
نجمة شهيرة تكشف عن تلقيها رشوة جنسية من منتج فني
نجمة شهيرة تكشف عن تلقيها رشوة جنسية من منتج فني
Time منذ ساعة Views 2612