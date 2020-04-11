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حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت

Time منذ ساعتين
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حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت

الرياض (صدى):
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن الفرصة مازالت مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات جازان، عسير، الباحة تمتد حتى مرتفعات مكة المكرمة وكذلك على أجزاء من منطقتي الرياض و الشرقية، في حين تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق مكة المكرمة , المدينة المنورة , والأجزاء الغربية من منطقة الرياض.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية تتحول مساءً الى شمالية بوجه عام بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
ان شاء الله ينولك مرادك
ابو عمار
اوكي
نجاة محمد
ما قصرت الدولة و لكن يجب معاقبة المقاولين اللي سكنوهم في اماكن غير نظيفة و للعمال يجب ان تكلموهم بلغتهم و تفهموهم مضار التجمع
ابو عمار
استعراض مرفوض
نجاة محمد
اقول انطم و اسكت بجد مالك سالفة و الفرق كان نقطة و احدة

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