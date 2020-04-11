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الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. " ارفع الراس واطمح يالعظيم السعودي " قصيدة جديدة للأمير الفيصل

Time منذ ساعتين
Views 2138
Comment 3
بالفيديو.. " ارفع الراس واطمح يالعظيم السعودي " قصيدة جديدة للأمير الفيصل

الرياض (صدى):
كتب مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، قصيدة جديدة بعنوان " خلهم يسمعوني " .

وفيما يلي كلمات ‏أبيات القصيدة، التي قام بغناءها المنشد فهد مطر:

ارفع الراس واطمح يالعظيم السعودي خلهم يسمعوني

وارفع الصوت واصدح لو يموت الحسودي ليتهم يسمعوني

كم عدوٍ ذبحته وكم رفيق نصرته خلهم يسمعوني

بالفعل والشجاعة وبالمراجل سبقته ليتهم يسمعوني

شوق عيني أشوفك وأنت تلعب بسيفك خلهم يسمعوني

يوم عرضة وطننا وإنت قايد صفوفك ليتهم يسمعوني

كم غريم تمنى مثل ما فيه حنا خلهم يسمعوني

لكن الفخر للي فاز بالعز منا ليتهم يسمعوني

فرد وشعب وقايد والمواقف عوايد خلهم يسمعوني

كل ما اشتد موقف سخروا كل كايد ليتهم يسمعوني

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
ان شاء الله ينولك مرادك
ابو عمار
اوكي
نجاة محمد
ما قصرت الدولة و لكن يجب معاقبة المقاولين اللي سكنوهم في اماكن غير نظيفة و للعمال يجب ان تكلموهم بلغتهم و تفهموهم مضار التجمع
ابو عمار
استعراض مرفوض
نجاة محمد
اقول انطم و اسكت بجد مالك سالفة و الفرق كان نقطة و احدة

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