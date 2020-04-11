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الأعداد السابقة للصحيفة

مصرف يكشف أنسب طريقة لتعقيم النقود

Time منذ ساعتين
Views 2673
مصرف يكشف أنسب طريقة لتعقيم النقود

بانكوك (صدى):
تزامنا مع انتشار فيروس كورونا، ينصح الخبراء بتنظيف العملات الورقية والمعدنية للتأكد من خلوها من الفيروسات التي تنتقل من شخص لآخر من خلال اللمس.

وأكد الخبراء أن النقود تمثل بيئة خصبة للفيروسات والجراثيم بسبب تناقلها الكثيف بين الناس.

وفي هذا السياق، نصح مصرف تايلند المركزي المتسوقين وتجار التجزئة بتنظيف العملات المعدنية والورقية بشكل صحيح، تجنبًا لانتقال العدوى بالفيروس القاتل.

وأوضح المصرف، أنه يجب نقع العملة في محلول صابون غسل الصحون لفترة قصيرة، ومن ثم شطفها بالماء ومسحها برفق بقطعة قماش قبل وضعها تحت أشعة الشمس حتى تجف.

ونصح بعدم استخدام مسحوق الغسيل أو المبيض في عملية التنظيف، أو غلي العملة الورقية تفادياً لتلفها.

ويؤكد الخبراء أن استخدام البطاقات المصرفية وبطاقات الائتمان يعد أكثر أماناً في ظل تفشي الوباء.

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
ان شاء الله ينولك مرادك
ابو عمار
اوكي
نجاة محمد
ما قصرت الدولة و لكن يجب معاقبة المقاولين اللي سكنوهم في اماكن غير نظيفة و للعمال يجب ان تكلموهم بلغتهم و تفهموهم مضار التجمع
ابو عمار
استعراض مرفوض
نجاة محمد
اقول انطم و اسكت بجد مالك سالفة و الفرق كان نقطة و احدة

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