مصرف يكشف أنسب طريقة لتعقيم النقود

بانكوك (صدى):

تزامنا مع انتشار فيروس كورونا، ينصح الخبراء بتنظيف العملات الورقية والمعدنية للتأكد من خلوها من الفيروسات التي تنتقل من شخص لآخر من خلال اللمس.

وأكد الخبراء أن النقود تمثل بيئة خصبة للفيروسات والجراثيم بسبب تناقلها الكثيف بين الناس.

وفي هذا السياق، نصح مصرف تايلند المركزي المتسوقين وتجار التجزئة بتنظيف العملات المعدنية والورقية بشكل صحيح، تجنبًا لانتقال العدوى بالفيروس القاتل.

وأوضح المصرف، أنه يجب نقع العملة في محلول صابون غسل الصحون لفترة قصيرة، ومن ثم شطفها بالماء ومسحها برفق بقطعة قماش قبل وضعها تحت أشعة الشمس حتى تجف.

ونصح بعدم استخدام مسحوق الغسيل أو المبيض في عملية التنظيف، أو غلي العملة الورقية تفادياً لتلفها.

ويؤكد الخبراء أن استخدام البطاقات المصرفية وبطاقات الائتمان يعد أكثر أماناً في ظل تفشي الوباء.