نسخة
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
الأعداد السابقة للصحيفة

مداهمة شقة مشهور أثناء تعاطيه المخدرات بصحبة فاشنيستا

Time منذ 4 ساعات
Views 7451
Comment 4
مداهمة شقة مشهور أثناء تعاطيه المخدرات بصحبة فاشنيستا

أبوظبي (صدى):
كشف الصحفي الأمني أبو طلال الحمراني، اليوم السبت، تفاصيل الإطاحة بمشهور خليجي وابن خالته فاشنيستا سورية الجنسية بتهمة حيازة المخدرات.

وأوضح الحمراني، أنه تم القبض على المشهور خليجي، برفقته ابن خالته، ومشهورة سورية تدعي دائما بأنها سعودية، بتهمة حيازة وتعاطي المخدرات في شقة الخليجي بـ " الداون تاون " دبي.

وبين الحمراني، أن المشهور الخليجي لديه الملايين من المتابعين، ويعتبر مغني راب، قام بأخذ ابن خالته، ومشهورة الإنستقرام السورية، لشقته في دبي حيث وصلت معلومات عن قيامهم بشراء كميات كبيرة من الحشيش بقصد التعاطي وتم مداهمة الشقة.

وقال: " تم إحالتهم للتحقيق وهم بحالة غير طبيعية، ومنذ شهر تم احتجازهم وكانت الصدمة أن الفاشينيستا المشهورة لم تبلغ السن القانوني بالإضافة إلى صديقهم وتم الإفراج عنهم بكفالة لحين موعد القضية قبل اسبوع ماعدا المشهور صاحب الشقة لايزال محتجز لدى السلطات الأمنية " .

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو عمار
كلام الحمد يعتبر وجهه نظر فيما يعرفه من المفكرين والسياسين القداما في الكويت ولا يعني هذا تقليل من شأن اهل الكويت فلماذا كل هذه الحمله على الحمد التي لا ارى لها داعي
ابو عمار
ممتاز
نبيل
لو يقدمون الراتب ويكون قبل رمضان
ابو عمار
المفروض يتم اعتقالها ومحاسبتها على ادعائها بالجنسيه السعوديه
QLQ
... اللهم لا شماته

أخر الأخبار

أمريكا تسجل رقما مخيفا في عدد الوفيات خلال 24 ساعة
أمريكا تسجل رقما مخيفا في عدد الوفيات خلال 24 ساعة
Time منذ 13 دقيقة Views 1370
المتورطة بقضية شقة المخدرات تعدل معلومات حسابها الشخصي
المتورطة بقضية شقة المخدرات تعدل معلومات حسابها الشخصي
Time منذ 22 دقيقة Views 1892
أمريكا تعرض ملايين الدولارت مقابل معلومات عن مساعد سليماني
أمريكا تعرض ملايين الدولارت مقابل معلومات عن مساعد سليماني
Time منذ 58 دقيقة Views 1822
الصحة العالمية تكشف تطور خطير: " الفيروس قد يصيب المخ مباشرة "
الصحة العالمية تكشف تطور خطير: " الفيروس قد يصيب المخ مباشرة "
Time منذ ساعة Views 2217
تركيا ترسل شحنات طبية لنيل رضا الكيان الصهيوني
تركيا ترسل شحنات طبية لنيل رضا الكيان الصهيوني
Time منذ ساعة Views 1680
لحظة انهیار جبلي ضخم
لحظة انهیار جبلي ضخم
Time منذ ساعتين Views 514
سيدة كويتية تروي تجربتها مع عدوى كورونا حتى تعافيها من الفيروس
سيدة كويتية تروي تجربتها مع عدوى كورونا حتى تعافيها من الفيروس
Time منذ ساعتين Views 700
محمد الذايدي : أنا هزمت كل النصراويين
محمد الذايدي : أنا هزمت كل النصراويين
Time منذ ساعتين Views 501
السومة يكشف عن النادي الذي يتمنى اللعب له غير الأهلي
السومة يكشف عن النادي الذي يتمنى اللعب له غير الأهلي
Time منذ ساعتين Views 2793
مقتل طفلة بعد اغتصابها على يد مجهول اقتحم منزلها
مقتل طفلة بعد اغتصابها على يد مجهول اقتحم منزلها
Time منذ ساعتين Views 2233