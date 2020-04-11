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الأعداد السابقة للصحيفة

شرطة الباحة: لم نقبض على الباصق في المواد الغذائية بمتجر

Time منذ 4 ساعات
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Comment 8
شرطة الباحة: لم نقبض على الباصق في المواد الغذائية بمتجر

الباحة (صدى):
إشارة إلى ما نشرته "صدى" بشأن بصق أحد الأشخاص على المواد الغذائية في متجر بالباحة، فقد أصدرت شرطة المنطقة بيانًا بملابسات الواقعة.

وأكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الباحة العميد سعد آل طراد عدم صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأن الجهات الأمنية في المنطقة قبضت على شخص مصاب بفيروس كورونا حاول نقل العدوى بالبصق على المواد الغذائية بأحد المحلات التجارية بمدينة الباحة.

وأضاف أنه بعد التثبت من الواقعة تبين أن الشخص الذي ظهر بالمقطع مواطن لديه مشكلة صحية، وما صدر عنه من سلوك كان نتيجة لذلك، وليس له علاقة بإصابته بفيروس كورونا .

وكانت صحة الباحة، قد أوضحت أن الشخص كان يشتكي من آلام في السن والتهاب في اللثة لذلك بصق على أرضية المتجر.

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أحدث التعليقات

غييييوووورررر
اتوقع الخبر كذب لان حسب معلوماتي الطفله الي في سنها لم يتكون لديها غشاء البكاره لعدم بلوغها وعلى فرض صحته مالفائدة من نشره ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ابو محمد
القردوخان الحرامي ، سرق الطائره المحمله المرسله إلى اسبانيا ، وأهداها لليهود الصهاينه .. .. طبّق المثل القائل // جيده في بيت الناس ، خرقاء في بيتها .. .. ولا استبعد ان تصيغ الخبر قناة خرق الخنزيره ولحَّاسيها ، نقلاً عن الواشنطن بوست او احدى الصحف اللتي تتعامل معها في الفبركه ، بأن السعوديه ارسلت ثلاث طائرات إلى الصهاينه .. لتأجيج المسلمين ضد المملكه ، كما هي عاداتهم ومكرهم الخبيث ضد المملكه .. .. ننتظر الخبر ، شمس تطلع ( عفن الخنزيره ) يبان .. ( يكرم القاريء ) ..
abdul
لافت للنظر*
سعد الخالد
يا تعبان قابلت بنجلاديشي بعد حرب الخليج في مكة سالت من وين جاي عمرة وانا في القوات المسلحة المساندة في حرب الخليج اترك العنصرية
يوسف
صدق الدنيا دوارة

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