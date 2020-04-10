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الأعداد السابقة للصحيفة

ريال مدريد وبرشلونة يتلقيان ضربة اقتصادية موجعة

Time منذ ساعتين
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ريال مدريد وبرشلونة يتلقيان ضربة اقتصادية موجعة

وكالات (صدى):
تلقى قطبي الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة ضربة اقتصادية موجعة، بعد إلغاء بطولة كأس الأبطال الدولية.

ورغم أن البطولة ودية لكنها تكتسب أهمية كبيرة للأندية الأوروبية الكبرى، حيث تضم العديد منها وكانت النسخة المقبلة ستشهد كلاسيكو جديد بين ريال مدريد وبرشلونة.

وكانت البطولة ستشهد ثاني كلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة في الولايات المتحدة بعد الأول في ميامي عام 2017 ولكن رغم أن المباراة المقبلة لم يتم تأكيدها إلا أنها كانت ستقام في لاس فيجاس.

يذكر أن الفريقان يحصلان على مبالغ ضخمة نظير المشاركة في البطولة إلى جانب مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ ويريد ليفربول الانضمام إليهم بحصول كل فريق على ثلاثة ملايين يورو عن كل مباراة ودية بالإضافة إلى المكافأة اعتمادًا على قوة المنافس.

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أحدث التعليقات

غييييوووورررر
اتوقع الخبر كذب لان حسب معلوماتي الطفله الي في سنها لم يتكون لديها غشاء البكاره لعدم بلوغها وعلى فرض صحته مالفائدة من نشره ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ابو محمد
القردوخان الحرامي ، سرق الطائره المحمله المرسله إلى اسبانيا ، وأهداها لليهود الصهاينه .. .. طبّق المثل القائل // جيده في بيت الناس ، خرقاء في بيتها .. .. ولا استبعد ان تصيغ الخبر قناة خرق الخنزيره ولحَّاسيها ، نقلاً عن الواشنطن بوست او احدى الصحف اللتي تتعامل معها في الفبركه ، بأن السعوديه ارسلت ثلاث طائرات إلى الصهاينه .. لتأجيج المسلمين ضد المملكه ، كما هي عاداتهم ومكرهم الخبيث ضد المملكه .. .. ننتظر الخبر ، شمس تطلع ( عفن الخنزيره ) يبان .. ( يكرم القاريء ) ..
abdul
لافت للنظر*
سعد الخالد
يا تعبان قابلت بنجلاديشي بعد حرب الخليج في مكة سالت من وين جاي عمرة وانا في القوات المسلحة المساندة في حرب الخليج اترك العنصرية
يوسف
صدق الدنيا دوارة

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