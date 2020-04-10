ريال مدريد وبرشلونة يتلقيان ضربة اقتصادية موجعة

وكالات (صدى):

تلقى قطبي الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة ضربة اقتصادية موجعة، بعد إلغاء بطولة كأس الأبطال الدولية.

ورغم أن البطولة ودية لكنها تكتسب أهمية كبيرة للأندية الأوروبية الكبرى، حيث تضم العديد منها وكانت النسخة المقبلة ستشهد كلاسيكو جديد بين ريال مدريد وبرشلونة.

وكانت البطولة ستشهد ثاني كلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة في الولايات المتحدة بعد الأول في ميامي عام 2017 ولكن رغم أن المباراة المقبلة لم يتم تأكيدها إلا أنها كانت ستقام في لاس فيجاس.

يذكر أن الفريقان يحصلان على مبالغ ضخمة نظير المشاركة في البطولة إلى جانب مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ ويريد ليفربول الانضمام إليهم بحصول كل فريق على ثلاثة ملايين يورو عن كل مباراة ودية بالإضافة إلى المكافأة اعتمادًا على قوة المنافس.