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شرطة الباحة: لم نقبض على الباصق في المواد الغذائية بمتجر

Time منذ ساعة
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شرطة الباحة: لم نقبض على الباصق في المواد الغذائية بمتجر

الباحة (صدى):
إشارة إلى ما نشرته "صدى" بشأن بصق أحد الأشخاص على المواد الغذائية في متجر بالباحة، فقد أصدرت شرطة المنطقة بيانًا بملابسات الواقعة.

وأكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الباحة العميد سعد آل طراد عدم صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأن الجهات الأمنية في المنطقة قبضت على شخص مصاب بفيروس كورونا حاول نقل العدوى بالبصق على المواد الغذائية بأحد المحلات التجارية بمدينة الباحة.

وأضاف أنه بعد التثبت من الواقعة تبين أن الشخص الذي ظهر بالمقطع مواطن لديه مشكلة صحية، وما صدر عنه من سلوك كان نتيجة لذلك، وليس له علاقة بإصابته بفيروس كورونا .

وكانت صحة الباحة، قد أوضحت أن الشخص كان يشتكي من آلام في السن والتهاب في اللثة لذلك بصق على أرضية المتجر.

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
سبحان الله أشلون كذا🤔
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
🤗🤗🤗
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
هذي الأخبار الحلوه😘
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
هذا يغرف من راسه ويكب على العالم 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
بلبل البحر
قال ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى:{إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا} "هذا تأديب لمن سمع شيئا من الكلام السيئ.. فلا يكثر منه ويشيعه ويذيعه"

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