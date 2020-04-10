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الأعداد السابقة للصحيفة

مسؤول إيراني " يهرتل " عن تراجع الإصابات

Time منذ ساعة
Views 1923
مسؤول إيراني " يهرتل " عن تراجع الإصابات

ماجد القزيز (صدى):
ضمن الهرتلات التي يُصرّح بها مسؤولون إيرانيون، زعم ممثل المرشد في مدينة مشهد شمال شرق إيران أحمد علم الهدى، بأن تفشي كورونا في البلاد بدأ في التراجع بفضل المهدي المنتظر.

واعتبر ممثل المرشد الإيراني، أن ظهور فيروس كورونا هو أحد علامات ظهور المهدي المنتظر، متابعًا: ” أصبح العالم على علم بالحضارة الإسلامية الجديدة خلال كورونا؛ لأن الأنشطة التي قام بها مسلمون طاهرون لمحاربة انتشار كورونا في بعض الدول الإسلامية كانت غير مسبوقة “ .

وتابع:" بفضل الإمام المهدي فإن هذا المرض (فيروس كورونا) آخذ في الانخفاض في جميع أنحاء البلاد، وفي محافظة خراسان رضوي وعاصمتها مدينة مشهد يتناقص عدد الوفيات.. الإمام المهدي يهتم بالشيعة وعشاقه ويخلصهم من براثن الضيق في الدنيا والآخرة “ .

يذكر أن وزارة الصحة الإيرانية، قد أعلنت أن عدد الوفيات ارتفع إلى 4232 حالة والإصابات وصلت إلى 68 ألفا و 192، بعد تسجيل 122 حالة وفاة و 1972 إصابة جديدة خلال 24 ساعة الماضية.

يُشار إلى أن تراجع الإصابات بفيروس كورونا المستجد في أي بلد إن صح ذلك، يكون بفضل الله "عز وجل " ثم بالأخذ بالأسباب، وليس بفضل أحد من عباده.

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
سبحان الله أشلون كذا🤔
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
🤗🤗🤗
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
هذي الأخبار الحلوه😘
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
هذا يغرف من راسه ويكب على العالم 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
بلبل البحر
قال ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى:{إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا} "هذا تأديب لمن سمع شيئا من الكلام السيئ.. فلا يكثر منه ويشيعه ويذيعه"

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