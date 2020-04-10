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تشكيل لجنة "البحوث العلمية الشرعية" المتعلقة بجائحة كورونا

Time منذ ساعة
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تشكيل لجنة "البحوث العلمية الشرعية" المتعلقة بجائحة كورونا

علي القحطاني (صدى):
أعلن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، عن تشكيل لجنة "البحوث العلمية الشرعية المتعلقة بجائحة كورونا.

وقال آل الشيخ : استشعاراً بأهمية مايجب على الوزارة أن تقوم به تجاه خطر فيروس كورونا، وحرصاً على إيصال المعلومة الشرعية الصحيحة للمسلمين كافة، أصدرنا اليوم قراراً بتشكيل لجنة "البحوث العلمية الشرعية المتعلقة بجائحة كارونا" برئاستنا وعضوية معالي نائب الوزير،وعدد من وكلاء الوزارة،والمختصين .

وأضاف : وتقوم اللجنة بالإعلان للباحثين الراغبين في الكتابة بالموضوع، واعتمادالمحاور، وتسمية البحوث المقترحة،ووضع ضوابط للبحوث، واستكتاب البحوث، كما تتولى تكوين لجان التحكيم،والنظر في آراء المحكمين،واعتماد النشر، ويبدأ العمل من تاريخه، ونسال الله التوفيق والإعانة.

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
سبحان الله أشلون كذا🤔
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
🤗🤗🤗
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
هذي الأخبار الحلوه😘
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
هذا يغرف من راسه ويكب على العالم 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
بلبل البحر
قال ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى:{إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا} "هذا تأديب لمن سمع شيئا من الكلام السيئ.. فلا يكثر منه ويشيعه ويذيعه"

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