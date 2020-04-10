تركي الحمد يُغضب الكويتيين

علي القحطاني (صدى):

أثار الكاتب والروائي تركي الحمد، الجدل بتصريح له عن الكويت، ليقوم مواطني البلد الخليجي بتوجيه انتقادًا لاذعًا له.

وقال تركي الحمد : " لم يعد للكويت طعم بعد أحمد الربعي، وأحمد البغدادي، وشملان العيسى " ، وذلك بعد وفاة الأخير وهو أستاذ العلوم السياسية البارز في جامعة الكويت.

أما أحمد الربعي هو مفكر كويتي بارز رحل في العام 2008، وأحمد البغدادي مفكر وأكاديمي كويتي ليبرالي رحل في العام 2010.

ودافع الكويتيون، عن بلدهم، مؤكدين أنها تنجب كفاءات في كل القطاعات عبر التاريخ، ليدافع تركي الحمد عن نفسه، قائلًا: " لم كل هذه الحساسية؟ أعبّر عن مشاعري بالنسبة لي، كانت الكويت هؤلاء الثلاثة، وهذا لا يقلل من قدر الكويت “ .

وأضاف الحمد: " مشكلة الكويت، وليعذرنا أهلنا في الكويت، أنها تعيش على أمجاد الماضي ما قبل الغزو، أمجاد دستور عبدالله السالم، وبرلمانات ما قبل 1985، ونجومية عبدالحسين عبدالرضا، ولكن كل ذلك انتهى.. كويت اليوم غارقة في مشاكل الفساد.. الجيل الجديد لا يعي ذلك، ولكن درة الخليج التي كانت لم تعد " .

وقال النائب الكويتي في مجلس الأمة، صالح أحمد عاشور: " يكفي أنه عندنا برلمان منتخب ويحاسب حتى حكامنا، وللعلم 3 وزراء سابقين من الأسرة تمت محاسبتهم، وهذا حلمكم، وتحتاجون لمعجزة حتى تبلغوه " .

بينما قال الكاتب الكويتي، مبارك الجِرِي: " سبقك الكويتيون في هذه الملاحظة وناقشوها في العلن، و انتقدوا فساد حكومتهم في العلن أيضًا، وملاحظتك قديمة ولم تأتِ بجديد، ولكن توقيتها غريب. وأخيرًا بلادي لم ولن تغرق، والقادم أجمل بإذن الله، ولدى الكويت خصوصية ما زالت تميزها بالرغم من إخفاقات الحاضر، حفظ الله الخليج من كل مكروه " .