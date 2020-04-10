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الأعداد السابقة للصحيفة

"التقاعد" تودع أكثر من 7 مليار ريال

Time منذ ساعتين
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"التقاعد" تودع أكثر من 7 مليار ريال

الرياض (صدى):
تعمل المؤسسة العامة للتقاعد انطلاقاً من أهدافها وآداء مسؤولياتها تجاه عملائها بكامل جاهزيتها لتقديم خدماتها عن بعد لأكثر من مليون ومئتي مواطن ومواطنة مستفيد من خدماتها في ظل جائحة كورونا وتحول إجراءات العمل إلى العمل عن بعد.

وأوضحت إحصائية أصدرتها المؤسسة العامة للتقاعد حجم الأعمال المنفذة والمنجزة عن بعد، من خلال قطاعاتها وإداراتها المختلفة في أثناء شهر مارس 2020 التي كانت على مستوى المسؤولية مستفيدة من برنامج التحول الرقمي الذي يعد أحد أهم مخرجات إستراتيجية المؤسسة 2022؛ حيث أشارت الإحصائية إلى تقديم المؤسسة أكثر من 150 ألف خدمة لجميع عملائها في مختلف المسارات، شملت إنجاز 33 ألف معاملة، وإصدار 85 ألف خطاب تعريف بالمعاش، وإصدار 11200 بطاقة متقاعد إلكترونية، واستقبال مركز الاتصال 23 ألف مكالمة، كما التزمت المؤسسة خلال شهر مارس بصرف معاشات متقاعديها ومستفيديها في موعدها الاعتيادي بأكثر من 7 مليار ريال سعودي.

يُذكر أن المؤسسة العامة للتقاعد فعلت "خطة استمرارية العمل" بنجاح خلال الساعات الأولى من بدء العمل عن بعد ما ساعدها على مواجهة هذه الأزمة، وخدمة المتقاعدين والمستفيدين بفاعلية عالية عن طريق الخدمات الإلكترونية ومركز الاتصال وحساب المؤسسة للعناية بالعملاء على شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر".

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
سبحان الله أشلون كذا🤔
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
🤗🤗🤗
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
هذي الأخبار الحلوه😘
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
هذا يغرف من راسه ويكب على العالم 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
بلبل البحر
قال ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى:{إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا} "هذا تأديب لمن سمع شيئا من الكلام السيئ.. فلا يكثر منه ويشيعه ويذيعه"

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