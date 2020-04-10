متحدث أمانة جدة : تم عمل حواجز لتنظيم رواد السوق والعمال يتم الكشف عليهم(فيديو)

جدة (صدى):

أوضح محمد البقمي المتحدث الرسمي باسم أمانة جدة أنه تم الغاء المزادات في "حلقة الخضار والفاكهة بجدة" بسبب التجمعات الكثيفة.

وقال البقمي خلال لقاءه في برنامج " ياهلا: إنه تم عمل حواجز لتنظيم رواد السوق وتوزيع عليهم قفازات وكمامات ومعقمات، والعمال بالسوق يتم الكشف عليهم.

وأضاف : نعمل مع جميع الجهات لمكافحة الباعة الجائلين، وتم تكثيف الجولات الميدانية في نطاق 19 بلدية أسفرت عن مصادرة أطنان من المواد الغذائية الفاسدة وتسليم العمالة المخالفة للجهات الأمنية.

وتابع : شكلنا فريق وخطة عمل لاستهداف ناطق 19 بلدية فرعية و15 بلدية مرتبطة، وقمنا بتنظيف وتعقيم أكثر من 60 ألف موقع، وبحملات مكثفة على المحال التجارية للتأكد من الالتزام بالاجراءات.