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الأعداد السابقة للصحيفة

متحدث أمانة جدة : تم عمل حواجز لتنظيم رواد السوق والعمال يتم الكشف عليهم(فيديو)

Time منذ ساعتين
Views 1878
Comment 2
متحدث أمانة جدة : تم عمل حواجز لتنظيم رواد السوق والعمال يتم الكشف عليهم(فيديو)

جدة (صدى):
أوضح محمد البقمي المتحدث الرسمي باسم أمانة جدة أنه تم الغاء المزادات في "حلقة الخضار والفاكهة بجدة" بسبب التجمعات الكثيفة.

وقال البقمي خلال لقاءه في برنامج " ياهلا: إنه تم عمل حواجز لتنظيم رواد السوق وتوزيع عليهم قفازات وكمامات ومعقمات، والعمال بالسوق يتم الكشف عليهم.

وأضاف : نعمل مع جميع الجهات لمكافحة الباعة الجائلين، وتم تكثيف الجولات الميدانية في نطاق 19 بلدية أسفرت عن مصادرة أطنان من المواد الغذائية الفاسدة وتسليم العمالة المخالفة للجهات الأمنية.

وتابع : شكلنا فريق وخطة عمل لاستهداف ناطق 19 بلدية فرعية و15 بلدية مرتبطة، وقمنا بتنظيف وتعقيم أكثر من 60 ألف موقع، وبحملات مكثفة على المحال التجارية للتأكد من الالتزام بالاجراءات.

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
سبحان الله أشلون كذا🤔
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
🤗🤗🤗
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
هذي الأخبار الحلوه😘
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
هذا يغرف من راسه ويكب على العالم 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
بلبل البحر
قال ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى:{إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا} "هذا تأديب لمن سمع شيئا من الكلام السيئ.. فلا يكثر منه ويشيعه ويذيعه"

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