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الأعداد السابقة للصحيفة

باحث يوضح أسباب ارتفاع معدل الإصابات في المملكة

Time منذ 3 ساعات
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باحث يوضح أسباب ارتفاع معدل الإصابات في المملكة

عادل الحربي (صدى):
وأشار في تصريحات تليفزيونية، إلى أننا في الدورة السابعة للفيروس وبزيادة قليلة عن معدل انتشار كورونا في المملكة بمعدل (1 = R 0 ) وهي قدرة شخص واحد على نقل العدوى لعدة أشخاص بفيروس كورونا.

وأضاف: " للأسف ارتفع المعدل إلى 1.3 نتيجة لارتفاع فاشيات مجتمعية وتقريباً في مكة المكرمة والمدينة المنورة وعلى أثرها أغلقت 6 أحياء".

وأفاد بأن الزيادة جاءت كذلك بعد صدور الأمر السامي الكريم بعلاج كل المواطنين والمقيمين بما فيهم مخالفو أنظمة الإقامة في المستشفيات الحكومية والأهلية، وعدم وجود مسائلة قانونية عليهم أو ملاحقة مالية.

وتابع: " ننتظر الدورة الثامنة في مستجدات كورونا ونتوقع حدوث نسبة 1.3 إلى 1.5 لتقل العدوى " .

وأعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة تسجيل 364 إصابة جديدة بالفيروس المستجد في المملكة ، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات حتى اليوم 3651 حالة .

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
سبحان الله أشلون كذا🤔
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
🤗🤗🤗
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
هذي الأخبار الحلوه😘
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
هذا يغرف من راسه ويكب على العالم 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
بلبل البحر
قال ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى:{إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا} "هذا تأديب لمن سمع شيئا من الكلام السيئ.. فلا يكثر منه ويشيعه ويذيعه"

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