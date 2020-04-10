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الأعداد السابقة للصحيفة

مبتعث: "كندا رتبت إجراءات سفر رهف وتركت مواطنيها عالقين دون مساعدة " (فيديو)

Time منذ 13 دقيقة
Views 1721
مبتعث: "كندا رتبت إجراءات سفر رهف وتركت مواطنيها عالقين دون مساعدة " (فيديو)

عادل الحربي (صدى):
استعرض المُبتعث "ثواب السبيعي" ، جهود المملكة في خدمة مواطنيها خلال أزمة فيروس كورونا مقارنة بدول العالم الأخرى التي تُزايد على حقوق الإنسان.

وذكر المبتعث في مقطع فيديو له: أنا هنا أمام الامم المتحدة عندما يجتمع الخبراء والمقررين، لتسليط الضوء على انتهاك حقوق الإنسان.

واستشهد بعديد من الأمثلة ومنا ان السفارة البريطانية في الكويت تقول لمواطنيها " لا نوفر دعم مالي توجهوا إلى الجمعيات الخيرية "، ومشهد آخر لممرضة بريطانية تبكي بعد نفاذ المواد الغذائية.

كما استشهد بموقف كندا التي تطلب المساعدات المالية وتركت مواطنيها عالقين دون مساعدة، رغم قيامها العام الماضي بترتيب إجراءات السفر للفتاة رهف القنون.

في حين ذكر كيف استجابت المملكة لهذا الوباء وكانت حريصة على جميع مواطنيها وتقديم المساعدات لهم وأيضًا للمقيمين لتعطي درس للعالم بأكمله في الإنسانية وحقوق الإنسان.

 

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أحدث التعليقات

ابو محمد
طيب ..
ابو محمد
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. اعوذ باالله من الشيطان ونزغاته .. آمين ..
ابو محمد
ارجدهن باالرشاش ، قطع الله جنسهن ..
ابو محمد
اعوذ باالله من هاالاشكال اشكال الشياطين ..
الحسام
يارب لا تغضب علينا, يارب اعفو عنا, يارب من لنا غيرك, يارب نحن عبيدك وانت ربنا. يارب اشتقنا لبيتك واشتقنا لرمضان !!! يارب نريد ان نعبدك كما تشاء وليس كما نشاء..... يارب هذا رمضان قريب ونحن لسنى في بيتك ... يارب

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