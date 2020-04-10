مبتعث: "كندا رتبت إجراءات سفر رهف وتركت مواطنيها عالقين دون مساعدة " (فيديو)

عادل الحربي (صدى):

استعرض المُبتعث "ثواب السبيعي" ، جهود المملكة في خدمة مواطنيها خلال أزمة فيروس كورونا مقارنة بدول العالم الأخرى التي تُزايد على حقوق الإنسان.

وذكر المبتعث في مقطع فيديو له: أنا هنا أمام الامم المتحدة عندما يجتمع الخبراء والمقررين، لتسليط الضوء على انتهاك حقوق الإنسان.

واستشهد بعديد من الأمثلة ومنا ان السفارة البريطانية في الكويت تقول لمواطنيها " لا نوفر دعم مالي توجهوا إلى الجمعيات الخيرية "، ومشهد آخر لممرضة بريطانية تبكي بعد نفاذ المواد الغذائية.

كما استشهد بموقف كندا التي تطلب المساعدات المالية وتركت مواطنيها عالقين دون مساعدة، رغم قيامها العام الماضي بترتيب إجراءات السفر للفتاة رهف القنون.

في حين ذكر كيف استجابت المملكة لهذا الوباء وكانت حريصة على جميع مواطنيها وتقديم المساعدات لهم وأيضًا للمقيمين لتعطي درس للعالم بأكمله في الإنسانية وحقوق الإنسان.