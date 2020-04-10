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الأعداد السابقة للصحيفة

قبل 26 عاماً.. إطلاق النار داخل مستشفى الملك فيصل برواندا خلال "الإبادة"

Time منذ 48 دقيقة
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قبل 26 عاماً.. إطلاق النار داخل مستشفى الملك فيصل برواندا خلال "الإبادة"

وكالات (صدى):
أسترجعت وكالة الأنباء الرواندية، بالذكرى الـ26 للإبادة الجماعية التي شهدتها جميع أنحاء رواندا في عام 1994، والتي استمرت لنحو 100 يوم، في الفترة من 7 أبريل وحتى منتصف يوليو.

وقالت الوكالة إنه في مثل هذا اليوم 10 أبريل من عام 1994 تواصلت عملية الإبادة حيث فتح حراس الرئيس حينها "هابياريمانا" النار على مستشفى الملك فيصل بالعاصمة كيجالي، وقتلوا 29 مريضاً وجرحوا 70 آخرين.

وأضافت أنه في الفترة من 10 إلى 15 أبريل 1994، واصل الجنود عمليات قتْل أفراد قبيلة التوتسي في أحد المعسكرات في منطقة كيميهوراورا.

ويذكر أن مستشفى الملك فيصل بكيغالي أكبر مستشفى للحالات المحولة برواندا، وقدمته المملكة هدية للشعب الرواندي وبني في عام 1994 قبل أحداث الإبادة بأشهر فقط، وتبلغ سعته 160 سريراً، وبه معظم التخصصات الطبية والجراحية.

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أحدث التعليقات

ابو محمد
طيب ..
ابو محمد
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. اعوذ باالله من الشيطان ونزغاته .. آمين ..
ابو محمد
ارجدهن باالرشاش ، قطع الله جنسهن ..
ابو محمد
اعوذ باالله من هاالاشكال اشكال الشياطين ..
الحسام
يارب لا تغضب علينا, يارب اعفو عنا, يارب من لنا غيرك, يارب نحن عبيدك وانت ربنا. يارب اشتقنا لبيتك واشتقنا لرمضان !!! يارب نريد ان نعبدك كما تشاء وليس كما نشاء..... يارب هذا رمضان قريب ونحن لسنى في بيتك ... يارب

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