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الأعداد السابقة للصحيفة

أمير الجوف يعزي سحيمان الشراري بوفاة تسعة من أفراد أسرته ويشكره

Time منذ ساعة
Views 1787
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أمير الجوف يعزي سحيمان الشراري بوفاة تسعة من أفراد أسرته ويشكره

سكاكا (صدى):
أعرب صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف عن تعازيه لأسرة المواطن سحيمان الشراري من مركز ميقوع التابع لمحافظة طبرجل ، بوفاة تسعة من أفراد أسرته إثر حادث السير الذي وقع على أحد طرق الزراعية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه سموه بالمواطن سحيمان الشراري ، ودعا سموه لهم بالرحمة والمغفرة ولذويهم بالصبر والسلوان.

كما أعرب سمو أمير منطقة الجوف عن شكره للمواطن الشراري لتقيده بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا بعدم استقبال المعزين في ظل الظروف الحالية والاكتفاء باستقبال التعازي هاتفياً، مما يدل على وعي المواطن بما تقوم به حكومتنا الرشيدة من إجراءات وقائية حفاظاً على صحة الجميع ، داعياً سموه الله للجميع بالصحة والعافية.

من جانبه أعرب الشراري عن شكره لسمو أمير المنطقة على مشاعره الإنسانية تجاه مصابهم، داعياً الله أن يحفظ سموه وأن يجزيه خير الجزاء.

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أحدث التعليقات

ابو محمد
طيب ..
ابو محمد
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. اعوذ باالله من الشيطان ونزغاته .. آمين ..
ابو محمد
ارجدهن باالرشاش ، قطع الله جنسهن ..
ابو محمد
اعوذ باالله من هاالاشكال اشكال الشياطين ..
الحسام
يارب لا تغضب علينا, يارب اعفو عنا, يارب من لنا غيرك, يارب نحن عبيدك وانت ربنا. يارب اشتقنا لبيتك واشتقنا لرمضان !!! يارب نريد ان نعبدك كما تشاء وليس كما نشاء..... يارب هذا رمضان قريب ونحن لسنى في بيتك ... يارب

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