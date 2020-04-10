"ماتشادو" أقدم المدافعين في دوري المحترفين

ماجد محمد (صدى):

يُعد البرتغالي ريكاردو ماتشادو لاعب نادي التعاون، من أقدم المدافعين في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وخاض "ماتشادو"، 107 مبارة مع التعاون، وسجّل 7 أهداف منذ انضمامه إليه في 2015.

كما يأتي البرازيلي إيغور روسي نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي، كثاني أقدم المدافعين في البطولة، إذ شارك في 84 مباراة، وتمكن من تسجيل 11 هدفًا، ليكون المدافع الأكثر تسجيلًا.

وثالث أقدم المدافعين هو البرازيلي برونو أوفيني والذي شارك في 77 مباراة، وأحرز 5 أهداف، إذ انتقل إلى النصر خلال الفترة من 2016 حتى 2019، ثم الوكرة ثم الاتحاد.

أما الدولي الجزائري جمال بلعمري فيحصل رابعًا في قائمة أقدم المدافعين، بمشاركته في 67 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب.