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الأعداد السابقة للصحيفة

"ماتشادو" أقدم المدافعين في دوري المحترفين

Time منذ ساعة
Views 1383
"ماتشادو" أقدم المدافعين في دوري المحترفين

ماجد محمد (صدى):
يُعد البرتغالي ريكاردو ماتشادو لاعب نادي التعاون، من أقدم المدافعين في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وخاض "ماتشادو"، 107 مبارة مع التعاون، وسجّل 7 أهداف منذ انضمامه إليه في 2015.

كما يأتي البرازيلي إيغور روسي نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي، كثاني أقدم المدافعين في البطولة، إذ شارك في 84 مباراة، وتمكن من تسجيل 11 هدفًا، ليكون المدافع الأكثر تسجيلًا.

وثالث أقدم المدافعين هو البرازيلي برونو أوفيني والذي شارك في 77 مباراة، وأحرز 5 أهداف، إذ انتقل إلى النصر خلال الفترة من 2016 حتى 2019، ثم الوكرة ثم الاتحاد.

أما الدولي الجزائري جمال بلعمري فيحصل رابعًا في قائمة أقدم المدافعين، بمشاركته في 67 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب.

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أحدث التعليقات

ابو محمد
طيب ..
ابو محمد
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. اعوذ باالله من الشيطان ونزغاته .. آمين ..
ابو محمد
ارجدهن باالرشاش ، قطع الله جنسهن ..
ابو محمد
اعوذ باالله من هاالاشكال اشكال الشياطين ..
الحسام
يارب لا تغضب علينا, يارب اعفو عنا, يارب من لنا غيرك, يارب نحن عبيدك وانت ربنا. يارب اشتقنا لبيتك واشتقنا لرمضان !!! يارب نريد ان نعبدك كما تشاء وليس كما نشاء..... يارب هذا رمضان قريب ونحن لسنى في بيتك ... يارب

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