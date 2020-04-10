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السفير البريطاني في اليمن "يجلط" مذيع الجزيرة (فيديو)

Time منذ ساعة
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Comment 4
السفير البريطاني في اليمن "يجلط" مذيع الجزيرة (فيديو)

وكالات (صدى):
تعرّض مذيع قناة الجزيرة القطرية، إلى جلد قوي من السفير البريطاني لدى اليمن مايكل أرون، عندما رفض الحديث سلبيًا على الإمارات والمملكة.

وأوضح مقطع فيديو، استضافة القناة للسفير البريطاني للتحدث حول وقف إطلاق النار في اليمن، إلا أن المذيع طرح أسئلة عن دور الإمارات في اليمن.

وألجمت ردود السفير البريطاني، مذيع الجزيرة، إذ أكد أن الإمارات تحارب الإرهابي بقواتها الموجودة في اليمن، مؤكدًا أن حل الأزمة اليمنية يكون عبر تنفيذ اتفاق الرياض.

وحاول مذيع الجزيرة، أخذ أي تصريحات من السفير البريطاني ضد الإمارات والمملكة، إلا أن فشل في ذلك، وقد شعر السفير بالمغزى من الحوار فضحك ساخرًا من ذلك.

وأعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، عن وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين بدءًا من اليوم الجمعة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد
طيب ..
ابو محمد
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. اعوذ باالله من الشيطان ونزغاته .. آمين ..
ابو محمد
ارجدهن باالرشاش ، قطع الله جنسهن ..
ابو محمد
اعوذ باالله من هاالاشكال اشكال الشياطين ..
الحسام
يارب لا تغضب علينا, يارب اعفو عنا, يارب من لنا غيرك, يارب نحن عبيدك وانت ربنا. يارب اشتقنا لبيتك واشتقنا لرمضان !!! يارب نريد ان نعبدك كما تشاء وليس كما نشاء..... يارب هذا رمضان قريب ونحن لسنى في بيتك ... يارب

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