السفير البريطاني في اليمن "يجلط" مذيع الجزيرة (فيديو)

وكالات (صدى):

تعرّض مذيع قناة الجزيرة القطرية، إلى جلد قوي من السفير البريطاني لدى اليمن مايكل أرون، عندما رفض الحديث سلبيًا على الإمارات والمملكة.

وأوضح مقطع فيديو، استضافة القناة للسفير البريطاني للتحدث حول وقف إطلاق النار في اليمن، إلا أن المذيع طرح أسئلة عن دور الإمارات في اليمن.

وألجمت ردود السفير البريطاني، مذيع الجزيرة، إذ أكد أن الإمارات تحارب الإرهابي بقواتها الموجودة في اليمن، مؤكدًا أن حل الأزمة اليمنية يكون عبر تنفيذ اتفاق الرياض.

وحاول مذيع الجزيرة، أخذ أي تصريحات من السفير البريطاني ضد الإمارات والمملكة، إلا أن فشل في ذلك، وقد شعر السفير بالمغزى من الحوار فضحك ساخرًا من ذلك.

وأعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، عن وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين بدءًا من اليوم الجمعة.