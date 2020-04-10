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الأعداد السابقة للصحيفة

أخوة يحمون شقيقهم من صدمة كانت ستودي بحياته

Time منذ ساعة
Views 1961
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أخوة يحمون شقيقهم من صدمة كانت ستودي بحياته

عادل الحربي (صدى):
قام أخوة مريض مصاب بجلطة في القلب بإخفاء خبر صادم على شقيقهم الراقد طريح الفراش بإحدى المستشفيات.

وبحسب ما سرده الدكتور خالد النمر، استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، فقد كان الخبر هو وفاة والدتهم.

وأضاف النمر أن الأخوة خافوا في يتسبب نبأ وفاة والدتهم بصدمة تودي بحياة أخيهم المريض، لذلك أخفوا الأمر عنه لحين تحسن حالته.

وبعدها طلبوا من الطبيب أن يخبر أخاهم بالتدريج نبأ الوفاة، وبالفعل قام الطبيب بذلك، واستطاع المريض تحمل الأمر بسلام.

وأشاد النمر، في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر، بأن تصرف الأخوة صحيح، مشددًا على ضرورة التعامل بأسلوب سليم مع مريض القلب، خاصةً عند إخباره بوقوع أحداث محزنة كموت الأحبة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد
طيب ..
ابو محمد
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. اعوذ باالله من الشيطان ونزغاته .. آمين ..
ابو محمد
ارجدهن باالرشاش ، قطع الله جنسهن ..
ابو محمد
اعوذ باالله من هاالاشكال اشكال الشياطين ..
الحسام
يارب لا تغضب علينا, يارب اعفو عنا, يارب من لنا غيرك, يارب نحن عبيدك وانت ربنا. يارب اشتقنا لبيتك واشتقنا لرمضان !!! يارب نريد ان نعبدك كما تشاء وليس كما نشاء..... يارب هذا رمضان قريب ونحن لسنى في بيتك ... يارب

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