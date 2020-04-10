أخوة يحمون شقيقهم من صدمة كانت ستودي بحياته

عادل الحربي (صدى):

قام أخوة مريض مصاب بجلطة في القلب بإخفاء خبر صادم على شقيقهم الراقد طريح الفراش بإحدى المستشفيات.

وبحسب ما سرده الدكتور خالد النمر، استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، فقد كان الخبر هو وفاة والدتهم.

وأضاف النمر أن الأخوة خافوا في يتسبب نبأ وفاة والدتهم بصدمة تودي بحياة أخيهم المريض، لذلك أخفوا الأمر عنه لحين تحسن حالته.

وبعدها طلبوا من الطبيب أن يخبر أخاهم بالتدريج نبأ الوفاة، وبالفعل قام الطبيب بذلك، واستطاع المريض تحمل الأمر بسلام.

وأشاد النمر، في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر، بأن تصرف الأخوة صحيح، مشددًا على ضرورة التعامل بأسلوب سليم مع مريض القلب، خاصةً عند إخباره بوقوع أحداث محزنة كموت الأحبة.