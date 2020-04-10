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بالفيديو.. تأثر وبكاء خطيب المسجد الحرام في خطبة الجمعة
منذ ساعة
2952
3
الرياض (صدى):
أظهر مقطع فيديو مؤثر، خشوع خطيب المسجد الحرام الدكتور فيصل غزاوي، اليوم في ختام خطبة الجمعة.
وأوضح الفيديو، بكاء الدكتور غزاوي، داعيًا الله " عزل وجل " أن يكشف الغمة عنا.
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أحدث التعليقات
ابو محمد
طيب ..
ابو محمد
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. اعوذ باالله من الشيطان ونزغاته .. آمين ..
ابو محمد
ارجدهن باالرشاش ، قطع الله جنسهن ..
ابو محمد
اعوذ باالله من هاالاشكال اشكال الشياطين ..
الحسام
يارب لا تغضب علينا, يارب اعفو عنا, يارب من لنا غيرك, يارب نحن عبيدك وانت ربنا. يارب اشتقنا لبيتك واشتقنا لرمضان !!! يارب نريد ان نعبدك كما تشاء وليس كما نشاء..... يارب هذا رمضان قريب ونحن لسنى في بيتك ... يارب
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