بالفيديو.. تأثر وبكاء خطيب المسجد الحرام في خطبة الجمعة

الرياض (صدى):

أظهر مقطع فيديو مؤثر، خشوع خطيب المسجد الحرام الدكتور فيصل غزاوي، اليوم في ختام خطبة الجمعة.

وأوضح الفيديو، بكاء الدكتور غزاوي، داعيًا الله " عزل وجل " أن يكشف الغمة عنا.