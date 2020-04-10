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الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو .. وافدون يستغيثون برسائل صوتية لإنقاذهم من الحبس والجوع بقطر

Time منذ 34 دقيقة
Views 1632
بالفيديو .. وافدون يستغيثون برسائل صوتية لإنقاذهم من الحبس والجوع بقطر

الدوحة (صدى):
كشف مقطع فيديو عن فضائح النظام القطري في التعامل مع العمال الوافدين في ظل أزمة تفشي الوباء بلا أدنى حقوق إنسانية .

وخلال الفيديو الذي سجله العمال الآسيوين بأصواتهم وأرسلوه لقناة ADR الألمانية ، استغاث العمال من حبسهم في غرفة غير صالحة تحت مسمى الحجر وعدم توفير الطعام لهم .

وقال أحد العمال : نحن سبعة عمال في غرفة واحدة وسجناء حرفياً هنا .. لقد منعنا رئيسنا من مغادرة غرفتنا ..نترك سكننا سراً للبحث عن الطعام ، ولم نتلق أي معلومات من شركتنا ، وفقاً للعربية .

وأضاف آخر : لا نعلم ما ذا كنا سنحصل على راتبنا الكامل في هذا الوقت .. كل ما قيل لنا ينبغي البقاء عنا حتى نهاية فترة العزل ولا نعرف أي معلومات عن الخارج ..الجميع هنا خائفون من أن يصابوا بالفيروس .

كما استغاث 100 عامل آخر يعيشون في عنبر واحد دون توفير الطعام لهم ، وسط تساؤلات عن مصيرهم في ظل حكم النظام القطري عليهم بالحبس حتى الموت .

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أحدث التعليقات

ابو محمد
الله يجزى حكوتنا كل خير ..
البراءفتحي
هذا انا المؤاذن اختبرت في أوقاف جازان ونجحة في الاختبار وكان كل شهر اراجعهم علشان التعيين الرسمي وكانو يقولون أوراق في الإمارة ولايقولو أوراق في المسح الأمني وكان كل شهر اراجع واخر مره قالو عندنا مدير جديد لزم هوه إلى يوقعلك لم يجي وهم من البداية قالو بعد ٨شهور تستلم الراتب وتتعين رسمي ولكن بعد ٨شهور رحت الإدارة الأوقاف المسؤلة عن المساجد منطقة جازان قلت انا مقدم على مسجد وإلى الحين مرديتولي خبر قالو عطنا اسمك عطيتهم قالوا انته لم تقدم على مسجد ولا جات ملفاتك ولاشيء عنك قلت بس لي ٨شهور وانا ماسك المسجد وكل ماروح اراجع يقولو انتضر منا اتصال قال الموظف طيب انته فين اختبرت قلت الفرع إلى فى حى السويس قال خلاص احنا بنرسل لهم خطاب علشنهم مجابو ملفك ولهم ٨شهور وانا مواطن سعودي من منطقة جازان
ابو محمد
طيب ..
ابو محمد
خير ان شاء الله ..
ابو محمد
قطعه تقطيع ...

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