بالفيديو .. وافدون يستغيثون برسائل صوتية لإنقاذهم من الحبس والجوع بقطر

الدوحة (صدى):

كشف مقطع فيديو عن فضائح النظام القطري في التعامل مع العمال الوافدين في ظل أزمة تفشي الوباء بلا أدنى حقوق إنسانية .

وخلال الفيديو الذي سجله العمال الآسيوين بأصواتهم وأرسلوه لقناة ADR الألمانية ، استغاث العمال من حبسهم في غرفة غير صالحة تحت مسمى الحجر وعدم توفير الطعام لهم .

وقال أحد العمال : نحن سبعة عمال في غرفة واحدة وسجناء حرفياً هنا .. لقد منعنا رئيسنا من مغادرة غرفتنا ..نترك سكننا سراً للبحث عن الطعام ، ولم نتلق أي معلومات من شركتنا ، وفقاً للعربية .

وأضاف آخر : لا نعلم ما ذا كنا سنحصل على راتبنا الكامل في هذا الوقت .. كل ما قيل لنا ينبغي البقاء عنا حتى نهاية فترة العزل ولا نعرف أي معلومات عن الخارج ..الجميع هنا خائفون من أن يصابوا بالفيروس .

كما استغاث 100 عامل آخر يعيشون في عنبر واحد دون توفير الطعام لهم ، وسط تساؤلات عن مصيرهم في ظل حكم النظام القطري عليهم بالحبس حتى الموت .