بالفيديو.. مفتي عام المملكة يوجه رسائل هامة حول الوباء

الرياض (صدى):

وجه سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ –حفظه الله – كلمة هامة عن الوباء الذي اجتاح أغلب دول العالم .

ووثق مقطع فيديو حديث فضيلة المفتي ، والذي أكد أن هذه الجائحة العظيمة تذكير للمسلمين ونذير لهم ليعلموا بحق قدرة الله تعالى كما ورد في الآية " أعلم أن الله على كل شئ قدير وأن الله قد أحاط بكل شئ علماً " .

وأضاف أن هذا الوباء الذي تسبب فيه فيروس لا يرى ما هو إلا رسالة من الله عز وجل لتؤكد قدرته العظيمة وضآلتنا أمام قدرته سبحانه .

كما أكد أنه يجب على المسلم أن يصبر على قدر الله ويثق فيه ويتوجه إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ويستغفر لذنبه ، لأن الرحمة من الله والعفو من الله ولا ملجأ إلا إليه سبحانه وتعالى .