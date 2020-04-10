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الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. مفتي عام المملكة يوجه رسائل هامة حول الوباء

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. مفتي عام المملكة يوجه رسائل هامة حول الوباء

الرياض (صدى):
وجه سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ –حفظه الله – كلمة هامة عن الوباء الذي اجتاح أغلب دول العالم .

ووثق مقطع فيديو حديث فضيلة المفتي ، والذي أكد أن هذه الجائحة العظيمة تذكير للمسلمين ونذير لهم ليعلموا بحق قدرة الله تعالى كما ورد في الآية " أعلم أن الله على كل شئ قدير وأن الله قد أحاط بكل شئ علماً " .

وأضاف أن هذا الوباء الذي تسبب فيه فيروس لا يرى ما هو إلا رسالة من الله عز وجل لتؤكد قدرته العظيمة وضآلتنا أمام قدرته سبحانه .

كما أكد أنه يجب على المسلم أن يصبر على قدر الله ويثق فيه ويتوجه إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ويستغفر لذنبه ، لأن الرحمة من الله والعفو من الله ولا ملجأ إلا إليه سبحانه وتعالى .

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أحدث التعليقات

ابو محمد
الله يجزى حكوتنا كل خير ..
البراءفتحي
هذا انا المؤاذن اختبرت في أوقاف جازان ونجحة في الاختبار وكان كل شهر اراجعهم علشان التعيين الرسمي وكانو يقولون أوراق في الإمارة ولايقولو أوراق في المسح الأمني وكان كل شهر اراجع واخر مره قالو عندنا مدير جديد لزم هوه إلى يوقعلك لم يجي وهم من البداية قالو بعد ٨شهور تستلم الراتب وتتعين رسمي ولكن بعد ٨شهور رحت الإدارة الأوقاف المسؤلة عن المساجد منطقة جازان قلت انا مقدم على مسجد وإلى الحين مرديتولي خبر قالو عطنا اسمك عطيتهم قالوا انته لم تقدم على مسجد ولا جات ملفاتك ولاشيء عنك قلت بس لي ٨شهور وانا ماسك المسجد وكل ماروح اراجع يقولو انتضر منا اتصال قال الموظف طيب انته فين اختبرت قلت الفرع إلى فى حى السويس قال خلاص احنا بنرسل لهم خطاب علشنهم مجابو ملفك ولهم ٨شهور وانا مواطن سعودي من منطقة جازان
ابو محمد
طيب ..
ابو محمد
خير ان شاء الله ..
ابو محمد
قطعه تقطيع ...

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