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الأعداد السابقة للصحيفة

«الأرصاد»: أمطار رعدية على جازان

Time منذ ساعتين
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«الأرصاد»: أمطار رعدية على جازان

جازان (صدى):
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، تشمل محافظات أبو عريش, والحرث, الداير بني مالك, والريث, والعارضة, والعيدابي, وفيفا, وهروب، إضافة للمناطق المفتوحة و الطرق السريعة، مشيرةً إلى أن الحالة ستستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة الـ 6 مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

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أحدث التعليقات

ابو محمد
الله يجزى حكوتنا كل خير ..
البراءفتحي
هذا انا المؤاذن اختبرت في أوقاف جازان ونجحة في الاختبار وكان كل شهر اراجعهم علشان التعيين الرسمي وكانو يقولون أوراق في الإمارة ولايقولو أوراق في المسح الأمني وكان كل شهر اراجع واخر مره قالو عندنا مدير جديد لزم هوه إلى يوقعلك لم يجي وهم من البداية قالو بعد ٨شهور تستلم الراتب وتتعين رسمي ولكن بعد ٨شهور رحت الإدارة الأوقاف المسؤلة عن المساجد منطقة جازان قلت انا مقدم على مسجد وإلى الحين مرديتولي خبر قالو عطنا اسمك عطيتهم قالوا انته لم تقدم على مسجد ولا جات ملفاتك ولاشيء عنك قلت بس لي ٨شهور وانا ماسك المسجد وكل ماروح اراجع يقولو انتضر منا اتصال قال الموظف طيب انته فين اختبرت قلت الفرع إلى فى حى السويس قال خلاص احنا بنرسل لهم خطاب علشنهم مجابو ملفك ولهم ٨شهور وانا مواطن سعودي من منطقة جازان
ابو محمد
طيب ..
ابو محمد
خير ان شاء الله ..
ابو محمد
قطعه تقطيع ...

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