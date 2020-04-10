رابطة الدوري الإنجليزي تستعين بالقنوات التلفزيونية لتعويض خسائرها المادية

وكالات (صدى):

كشفت تقارير بأن رابطة الدوري الإنجليزي يمكنها ان تعوض خسائرها المادية، وذلك من خلال خطة على المدى القريب من خلال استعانتها بالقنوات.

وقالت التقارير أن الرابطة تملك خيارا، ماليا مهما وهو الاستعانة بالقنوات التي تملك حقوق البث التلفزيوني في سد الفجوة المالية التي حدثت نتيجة أزمة الوباء، والتخفيف من وطأة الوضع الاقتصادي الصعب، حيث تبلغ خسائر البث التلفزيوني المتوقعة ما يقرب من 414 مليون جنيه إسترليني.

وتابعت التقارير أن عقود حقوق البث التليفزيوني للدوري الإنجليزي، ستنتهي في 2022 وبالتالي فإن رابطة البريمييرليغ تستطيع تمديد هذه الحقوق موسما إضافيا حتى العام 2023 بمقابل مغر، بحيث تمنح هذا الموسم إلى القناتين بسعر خاص أقل عن المواسم السابقة.