نصائح هامة للحامل في ظل انتشار الوباء

ويؤكد الأطباء أنه في حالة الإصابة فإن احتمالية نقل الفيروس للجنين ضعيفة وذلك لعدم وجود الفيروس في السائل الأمينوسي المحبط بالجنين ، لذا دعي عنكي الكثير من القلق .
وفيما يخص طريقة حمايتك فيجب اتباع التالي :
1- امنعي الإختلاط تماماً ، ويمكن الإستعانة بخدمة توصيل الطلبات للمنزل لإمدادك بالسلع الضرورية .
2- احرصي على تقوية الجهاز المناعي خاصةً في الشهور الأولى ويفضل تناول فيتامينات سي ، ودال ، والزنك ، مع تناول الخضراوات والفاكهة .
3- خذي القسط الكافي من الراحة .
4- اشربي السوائل بوفرة .
5- تكثر حالات الإصابة بالبرد والرشح لدى الحوامل ، في حالة ظهور اعراض استشيري الطبيبة للتأكد من كونها انفلونزا عادية .
6- في حالة الشك بالإصابة وخاصةً إذا ارتفعت الحرارة اتصلي فوراً بوزارة الصحة .