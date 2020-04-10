نصائح هامة للحامل في ظل انتشار الوباء

أميرة خالد (صدى):

لا شك أن أغلب النساء الحوامل يعشن حالة من القلق في ظل انتشار الوباء في أغلب بلدان العالم ، مما يتطلب ضرورة اتباع التعليمات الصحية للوقاية من الفيروس .

ويؤكد الأطباء أنه في حالة الإصابة فإن احتمالية نقل الفيروس للجنين ضعيفة وذلك لعدم وجود الفيروس في السائل الأمينوسي المحبط بالجنين ، لذا دعي عنكي الكثير من القلق .

وفيما يخص طريقة حمايتك فيجب اتباع التالي :

1- امنعي الإختلاط تماماً ، ويمكن الإستعانة بخدمة توصيل الطلبات للمنزل لإمدادك بالسلع الضرورية .

2- احرصي على تقوية الجهاز المناعي خاصةً في الشهور الأولى ويفضل تناول فيتامينات سي ، ودال ، والزنك ، مع تناول الخضراوات والفاكهة .

3- خذي القسط الكافي من الراحة .

4- اشربي السوائل بوفرة .

5- تكثر حالات الإصابة بالبرد والرشح لدى الحوامل ، في حالة ظهور اعراض استشيري الطبيبة للتأكد من كونها انفلونزا عادية .

6- في حالة الشك بالإصابة وخاصةً إذا ارتفعت الحرارة اتصلي فوراً بوزارة الصحة .