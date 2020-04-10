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الأعداد السابقة للصحيفة

نصائح هامة للحامل في ظل انتشار الوباء

Time منذ 4 أيام
Views 2045
Comment 1
نصائح هامة للحامل في ظل انتشار الوباء

أميرة خالد (صدى):
لا شك أن أغلب النساء الحوامل يعشن حالة من القلق في ظل انتشار الوباء في أغلب بلدان العالم ، مما يتطلب ضرورة اتباع التعليمات الصحية للوقاية من الفيروس .

ويؤكد الأطباء أنه في حالة الإصابة فإن احتمالية نقل الفيروس للجنين ضعيفة وذلك لعدم وجود الفيروس في السائل الأمينوسي المحبط بالجنين ، لذا دعي عنكي الكثير من القلق .

وفيما يخص طريقة حمايتك فيجب اتباع التالي :

1- امنعي الإختلاط تماماً ، ويمكن الإستعانة بخدمة توصيل الطلبات للمنزل لإمدادك بالسلع الضرورية .

2- احرصي على تقوية الجهاز المناعي خاصةً في الشهور الأولى ويفضل تناول فيتامينات سي ، ودال ، والزنك ، مع تناول الخضراوات والفاكهة .

3- خذي القسط الكافي من الراحة .

4- اشربي السوائل بوفرة .

5- تكثر حالات الإصابة بالبرد والرشح لدى الحوامل ، في حالة ظهور اعراض استشيري الطبيبة للتأكد من كونها انفلونزا عادية .

6- في حالة الشك بالإصابة وخاصةً إذا ارتفعت الحرارة اتصلي فوراً بوزارة الصحة .

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أحدث التعليقات

ابو ناصر
الله المستعان
ابو ناصر
رحمهم الله
ابو ناصر
الله يعطيهم العافية
ابو ناصر
لاحول ولاقوة الا بالله
ابو ناصر
سبحان الله

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