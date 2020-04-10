«الصحة» توجه توصيات هامة للمواطنين العائدين من الخارج

الرياض (صدى):

وجهت وزارة الصحة توصيات هامة للمواطنين العائدين للمملكة قبل وأثناء وبعدالسفر لضمان رحلة آمنة وصحية ، وذلك على النحو التالي :

1- إذا كنت في البلد يجب عدم الإختلاط بأحد او الخروج إلا لضرورة كجلب الطعام والدواء .

2- المحافظة على غسل اليدين بالماء والصابون واستخدام المعقم الكحولي ،وكذلك قبل وأثناء وبعد الأكل .

3- إذا شعرت بحرارة وكحة وضيق في التنفس وكنت مع اشخاص ، اعزل نفسك فوراً وارتدي الكمامة .

4- لا تشارك الآخرين أدواتك الشخصية كمفرش الطائرة وطاولة المقعد والوسادة.

5- احرص على المسافة الآمنة 1.5 متر ، ولا تقترب من أي شخص يظهر عليه عطس أو سعال .

6- احرص على عدم التعامل مع الآخرين ، واستخدم البطاقة عند الدفع .

7- احرصي على عدم لمس امتعة الآخرين .

8- لا يجب ارتدارء الكمامة إلا إذا كنت تشتكي من اعراض او تتعامل مع شخص مصاب ، واتبع التعليمات عندارتدائها .

9- ابتعد عن التجمعات .

10- احرص على عدم لمس مقابض او اسطح الطائرة وان حدث اغسل يديك مباشرةً .

11- احرص على تغطية الفم عند العطس او الكحة ثم تخلص منه مباشرةً.

12- احرص على شرب السوائل .

13- يجب حماية الأطفال بإتباع نفس التعليمات .

14- احرص على عدم المصافحة او التواصل مع اي شخص .

15- عند الوصول إذا ظهرت عليك اي أعراض ابلغ المسئولين .