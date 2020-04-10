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الأعداد السابقة للصحيفة

«الصحة» توجه توصيات هامة للمواطنين العائدين من الخارج

Time منذ ساعة
Views 1615
«الصحة» توجه توصيات هامة للمواطنين العائدين من الخارج

الرياض (صدى):
وجهت وزارة الصحة توصيات هامة للمواطنين العائدين للمملكة قبل وأثناء وبعدالسفر لضمان رحلة آمنة وصحية ، وذلك على النحو التالي :

1- إذا كنت في البلد يجب عدم الإختلاط بأحد او الخروج إلا لضرورة كجلب الطعام والدواء .

2- المحافظة على غسل اليدين بالماء والصابون واستخدام المعقم الكحولي ،وكذلك قبل وأثناء وبعد الأكل .

3- إذا شعرت بحرارة وكحة وضيق في التنفس وكنت مع اشخاص ، اعزل نفسك فوراً وارتدي الكمامة .

4- لا تشارك الآخرين أدواتك الشخصية كمفرش الطائرة وطاولة المقعد والوسادة.

5- احرص على المسافة الآمنة 1.5 متر ، ولا تقترب من أي شخص يظهر عليه عطس أو سعال .

6- احرص على عدم التعامل مع الآخرين ، واستخدم البطاقة عند الدفع .

7- احرصي على عدم لمس امتعة الآخرين .

8- لا يجب ارتدارء الكمامة إلا إذا كنت تشتكي من اعراض او تتعامل مع شخص مصاب ، واتبع التعليمات عندارتدائها .

9- ابتعد عن التجمعات .

10- احرص على عدم لمس مقابض او اسطح الطائرة وان حدث اغسل يديك مباشرةً .

11- احرص على تغطية الفم عند العطس او الكحة ثم تخلص منه مباشرةً.

12- احرص على شرب السوائل .

13- يجب حماية الأطفال بإتباع نفس التعليمات .

14- احرص على عدم المصافحة او التواصل مع اي شخص .

15- عند الوصول إذا ظهرت عليك اي أعراض ابلغ المسئولين .

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
كورونا حتى وإن أختفى في الصيف لكن دام لم يتم الوصول لعلاج فعال سيظل شبحه يطاردنا دائمأ سواء في حرارة أو مافي
زائر الفجر
ياراعي السطحة حدثنا عن هدف هادي باليد له قصة جميلة الجميع يذكرها !! حدثنا عن هدف السهلاوي التسلل في الهلال كاس الملك ..
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
ليش كذا ي حيوان ليش😠
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
شفتهم الله لايوفقهم جابوهم القسم
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
محرومه بدخل معك في جمعية🤗

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