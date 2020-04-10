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سهير القيسي تشتاق إلى السفر
منذ ساعتين
2297
1
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أحدث التعليقات
القرني
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@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
كورونا حتى وإن أختفى في الصيف لكن دام لم يتم الوصول لعلاج فعال سيظل شبحه يطاردنا دائمأ سواء في حرارة أو مافي
زائر الفجر
ياراعي السطحة حدثنا عن هدف هادي باليد له قصة جميلة الجميع يذكرها !! حدثنا عن هدف السهلاوي التسلل في الهلال كاس الملك ..
القرني
[email protected]
@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
ليش كذا ي حيوان ليش😠
القرني
[email protected]
@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
شفتهم الله لايوفقهم جابوهم القسم
القرني
[email protected]
@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
محرومه بدخل معك في جمعية🤗
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