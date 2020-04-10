‏تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في اليمن

فهمي محمد (صدى):

سجلت اليمن، اليوم الجمعة، أول حالة إصابة بالفيروس المستجد، بعدما كانت الدولة العربية التي لم يدخلها الفيروس.

وهناك أنباء عن منع تجول كامل في مدينة الشجر الساحلية بمحافظة حضر موت جنوب شرق اليمن، وذلك منذ ساعات الصباح الأولى من اليوم.

وكان ممثل منظمة الصحة العالمية في اليمن ألطف موساني، قد قال في إحاطته المعلوماتية حول مستجدات الوباء أن اليمن هو البلد الوحيد في إقليم الشرق الأوسط الذي لم يسجل أي حالة إصابة حتى صباح الاثنين الماضي.

وأوضح أنه تم التعامل مع أكثر من 150 بلاغ اشتباه بالفيروس وتم التحقق منها عبر فرق الاستجابة السريعة التي تساعد في تشخيص الحالات، كما أن هناك نحو 333 فريق استجابة سريعا يعمل بشكل مستمر للتحقق من كل البلاغات.