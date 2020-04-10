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الأعداد السابقة للصحيفة

شاهد.. رجل أمن يهرع لمساعدة مواطن في إحضار علاج أمه المسنة بتبوك

Time منذ 3 ساعات
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شاهد.. رجل أمن يهرع لمساعدة مواطن في إحضار علاج أمه المسنة بتبوك

تبوك (صدى):
يضرب رجال الأمن في كل وقت أنبل الأمثال في الإنسانية، ودائماً ما يكونوا في العون في وقت الشدائد والصعاب؛ حيث ظهر ذلك جليًا خلال أزمة تفشي جائحة الفيروس المستجد والإجراءات الاحترازية المرتبطة بمواجهته.

وأظهر رجل أمن في محافظة أملج التابعة لمنطقة تبوك، أفضل معاني الإنسانية، عندما حضر إليه مواطن بحاجة لأدوية إلى والدته المسنة؛ حيث كشف مقطع فيديو عن المواطن وهو يبلغ رجل الأمن  بالأمر.

وذهب المواطن إلى رجل الأمن الذي كان يقف في إحدى النقاط الأمنية يتابع عمله خلال فترة منع التجول، وأخبره بأن والدته المسنة بحاجة إلى أدوية خاصة بالضغط والصيدلية الموجودة بالمنطقة لا يوجد فيها الدواء؛ ليقوم رجل الأمن بتصوير الدواء وأرسله إلى أحد أفراد عائلته، وبعدما علم بأنه موجود اصطحبه رجل الأمن إلى منزل عائلته وأعطاه الدواء لوالدته.

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
كورونا حتى وإن أختفى في الصيف لكن دام لم يتم الوصول لعلاج فعال سيظل شبحه يطاردنا دائمأ سواء في حرارة أو مافي
زائر الفجر
ياراعي السطحة حدثنا عن هدف هادي باليد له قصة جميلة الجميع يذكرها !! حدثنا عن هدف السهلاوي التسلل في الهلال كاس الملك ..
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
ليش كذا ي حيوان ليش😠
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
شفتهم الله لايوفقهم جابوهم القسم
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
محرومه بدخل معك في جمعية🤗

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