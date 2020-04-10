نسخة
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
الأعداد السابقة للصحيفة

ترامب: وصلنا للذروة وبدأنا في النزول من قمة انتشار الفيروس

Time منذ ساعة
Views 2251
Comment 1
ترامب: وصلنا للذروة وبدأنا في النزول من قمة انتشار الفيروس

واشنطن (صدى):
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في المؤتمر الصحفي اليوم الخميس بالبيت الابيض حول آخر مستجدات فيروس كورنا المستجد ،إن الولايات المتحدة وصلت إلى "الذروة" وتوقع أن تبدأ الحالات في التراجع.

وأوضح الرئيس ترامب إن شركة فايزر وجدت علاجا واعدا "ربما يمنع الفيروس من التكاثر ونأمل أن نبدأ الاختبارات السريرية قريبا" مشيرا إلى أن هناك آمالا كبيرة بأن يؤدي إلى نتائج فعالة ، مضيفاً أن هناك 19 علاجا يتم تقييمها حاليا، و26 يتم التخطيط لعمل الاختبارات السريرية لها.

وأشار الرئيس ترامب إلى أنه يتم إحراز "تقدم" من الناحية الاقتصادية، وقال إن لديه "شعورا قويا بأن الاقتصاد سيكون بحالة جيدة في الفترة المقبلة".

وأشاد الرئيس ترامب بالأميركيين الذين "يتحركون إلى الأمام بإصرار موحد لهزيمة الفيروس ، ويكتبون أكثر الفصول في التاريخ نبلا".

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

🍵عندما يغيب المساء ☕
الله يشفيهم ويعافيهم
🍵عندما يغيب المساء ☕
الله يشفيهم
🍵عندما يغيب المساء ☕
الله يستر عليهم ويسلمهم
ابو عمار
هؤلاء يستحقون القصاص لتكرار جرائمهم
🍵عندما يغيب المساء ☕
الله يجعلها أمطار خير وبركة الله يهنيهم

أخر الأخبار

حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة
حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة
Time منذ 9 دقائق Views 1170
شاهد.. «كورونا» يدفع طبيبًا للتعدي على فتاة بالضرب
شاهد.. «كورونا» يدفع طبيبًا للتعدي على فتاة بالضرب
Time منذ 16 دقيقة Views 203
«المسند»: الحالة المطرية الربيعية تنحصر على أجزاء من الرياض والشرقية (صور)
«المسند»: الحالة المطرية الربيعية تنحصر على أجزاء من الرياض والشرقية (صور)
Time منذ 27 دقيقة Views 1362
‏وزير النفط الكويتي: المكسيك تعطل اتفاق أعضاء «أوبك بلس»
‏وزير النفط الكويتي: المكسيك تعطل اتفاق أعضاء «أوبك بلس»
Time منذ 42 دقيقة Views 1709
شاب يقيم حفل زفافه رغم إصابته بالفيروس
شاب يقيم حفل زفافه رغم إصابته بالفيروس
Time منذ ساعة Views 1413
ترامب: وصلنا للذروة وبدأنا في النزول من قمة انتشار الفيروس
ترامب: وصلنا للذروة وبدأنا في النزول من قمة انتشار الفيروس
Time منذ ساعة Views 2251
سحب رعدية ممطرة تسود أجواء الرياض
سحب رعدية ممطرة تسود أجواء الرياض
Time منذ ساعة Views 1817
بالفيديو.. حقيقة الحفل الغنائي لأنغام بعد وفاة جدتها بساعات قليلة
بالفيديو.. حقيقة الحفل الغنائي لأنغام بعد وفاة جدتها بساعات قليلة
Time منذ ساعتين Views 1686
«الصندوق العقاري»‏‎ يؤكد صحة رسالة الإعفاء
«الصندوق العقاري»‏‎ يؤكد صحة رسالة الإعفاء
Time منذ ساعتين Views 12775
أطعمة تعرضك لخطر التسمم عند إعادة تسخينها
أطعمة تعرضك لخطر التسمم عند إعادة تسخينها
Time منذ 3 ساعات Views 2576