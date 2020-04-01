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الأعداد السابقة للصحيفة

الأهلي يرفض مطالب أحمد فتحي " المبالغ فيها" وانقسام حول موقف اللاعب

Time منذ ساعة
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الأهلي يرفض مطالب أحمد فتحي " المبالغ فيها" وانقسام حول موقف اللاعب

وكالات (صدى):
أسدل النادي الأهلي المصري، الستار حول حسم ملف التجديد للنجم أحمد فتحي الظهير الأيمن للفريق، وقررت لجنة التخطيط للكرة توجيه الشكر للاعب، بسبب الخلافات المادية معه، بعدما قضى اللاعب 12 عامًا داخل جدرانه.

وأشارت تقارير صحفية مصرية، إلى أن إدارة الأهلي عرضت على فتحي التجديد مقابل 11 مليون جنيه في الموسم الواحد، مع تحمل ضرائب تصل قيمتها إلى 3 ملايين جنيه في الموسم، بدلًاً من أن يتحملها اللاعب نفسه، إلى جانب إعفاءه خصم نسبة 25% من قيمة تعاقده في حال عدم وصوله إلى الحد المطلوب للمشاركة في المباريات، إلا أن اللاعب رفض قرر المماطلة في التجديد.

وقررت إدارة الأهلي سحب عرضها لفتحي، وتوجيه الشكر له، حيث أعلن الأهلي في بيان رسمي، عبر موقعه الرسمي: "أعربت لجنة التخطيط للكرة برئاسة محسن صالح عن تمنياتها بالتوفيق لأحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم مع نهاية الموسم الجاري".

وتوالت المشاكل على اللاعب صاحب الـ36 عاماً، بعدما أعلن وكيله نادر شوقي، انفصاله عن العمل معه، حيث غرد على حسابه الرسمي على " تويتر " قائلاً: "من اليوم أنا لا أمثل اللاعب أحمد فتحي".

ورد أحمد فتحي ببيان رسمي أعلن خلاله أنه ينفي تمامًا حدوث أي خلافات مع إدارة الأهلي، مؤكدًا أنه فضل الخروج من الباب الكبير، مشيراً إلى أنه رفع الحرج عن إدارة النادي الأهلي باتخاذه قرار الرحيل في الموسم الحالي بعد نهاية عقده مع الفريق، مبديًا اعتزازه بما قدمه للفريق الأحمر على مدار أكثر من 12 عامًا، ومؤكداً على حبه الشديد لجماهير القلعة الحمراء.

ونشر أيمن أشرف الظهير الأيسر للأهلي، رسالة عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، قائلًا فيها:" فخور أنى لعبت معاك، واتعلمت منك حاجات كتير جدا، سنفتقدك كثيرا ولكن هذه سنة الحياة، اتمنى لك التوفيق ف الخطوة القادمة".

ودافع هاني رمزي المدرب المساعد السابق للمدير الفني لمنتخب مصر، عبر حسابه على "فيس بوك" قائلاً: "بعد متابعة ملف تجديد تعاقد الأهلي مع أحمد فتحي وردود أفضل بعض من مشجعي النادي ضد موقف اللاعب، ومن خلال سنوات احترافي تعلمت أن هناك محورين للتعاقد، الأول هو حق النادي في التجديد أو عدمه للاعب، وفي حالة رغبة النادي في التجديد يضع شروطه وبنوده المالية ويتم عرضها على اللاعب، وعلى الأخير أن يقبل أو يرفض".

وأعرب ربيع ياسين أسطورة الأهلي السابقة، عن حزنه الشديد لرفض فتحي التجديد للقلعة الحمراء، قائلاً: "أحمد فتحي خسر كثيراً برحيله عن الأهلي سواء الجمهور أو الإدارة، مثلما فعل زميله عبد الله السعيد من قبل، لقد فوجئت برحيله ورفضه تجديد تعاقده مع الأهلي، رغم اأنني كنت أراهن على استمراره وقناعته بما عرضه عليه النادي من أموال نظير التجديد".

وبدأ فتحي بدأ مشواره مع الأهلي في موسم (2007 - 2008) ليستمر في صفوفه حتى موسم (2012 - 2013)، قبل أن يخرج لقضاء فترة إعارة قصيرة مع هال سيتي الإنجليزي قم عاد مرة آخرى بعد 6 شهور للفريق الأحمر، وفي 2014 رحل إلى نادي أم صلال القطري، ثم عاد مجدداً للمارد الأحمر عام 2015، ليستمر 5 سنوات آخرى في الفريق قبل أن يعلن نهاية مسيرته بنهاية الموسم الحالي.

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أحدث التعليقات

ابو محمد
طيب طيب ياحموده ..
ابو محمد
هههههههه ..
ابو نواف العتيبي
والله لو وجد في مجتمعنا مثل منيره المشخص قليل . لرتحنا من كثيرآ من المتشدقين والمشككين والمتزمتين ممن تعلمونهم من الذين لا يقدرون للوطن والمواطن اي ثمن أو دور في إنشاء وتطوير هذا المجتمع الإسلامي الشامخ. ولكن اقول موتو بغيظكم. ستبقى منيره المشخص سكين معترضه في نحوركم وهي والله أهل لذلك حفظها الله.
ابو نواف العتيبي
والله لو وجد في مجتمعنا مثل منيره المشخص قليل . لرتحنا من كثيرآ من المتشدقين والمشككين والمتزمتين ممن تعلمونهم من الذين لا يقدرون للوطن والمواطن اي ثمن أو دور في إنشاء وتطوير هذا المجتمع الإسلامي الشامخ. ولكن اقول موتو بغيظكم. ستبقى منيره المشخص سكين معترضه في نحوركم وهي والله أهل لذلك حفظها الله.
ابو محمد
طيب ..

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