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الصحة تحث على استخدام تطبيقات التوصيل للتسوق

Time منذ ساعتين
Views 1650
الصحة تحث على استخدام تطبيقات التوصيل للتسوق

الرياض (صدى):
أكدت وزارة الصحة أهمية التقيد بعدد من الإرشادات التوعوية في حال الذهاب للتسوق عند الضرورة ، مبينة أن تطبيقات التوصيل تغني عن الذهاب للتسوق .

وبينت الوزارة عبر إنفوجرافيك توعوي نشرته في حسابها الرسمي على تويتر، أن الإرشادات التوعوية خلال التسوق تتضمن :" الحرص على التسوق في أوقات غير مزدحمة ، والحرص على تعقيم مقبض عربات التسوق بالمحارم المعقمة، وكذلك غسل اليدين بالماء والصابون قبل وبعد التسوق ، وأيضاً المحافظة على مسافة آمنة لاتقل عن متر بينك وبين المتسوقين ، وعدم لمس المنتجات التي تشتريها ، والحذر من لمس الوجه أثناء التسوق ، وأن يكون الدفع باستخدام بطاقة الصراف ، مع أهمية تعقيم اليدين قبل الخروج من المتجر ، كما يُفضل مسح المعلبات باستخدام المحارم المعقمة ، والحرص على غسل الخضار والفواكه .

وأهابت الصحة بالجميع إلى مساندة الجهود المبذولة للتصدي لفيروس كورونا والقيام بواجبهم الإنساني والوطني للحد من انتشاره ، ودعتهم إلى التواصل مع مركز صحة 937 للرد على استفساراتهم وتقديم الاستشارات لهم لكل مايتعلق بفيروس كورونا الجديد على مدار الساعة ، وتنصح بضرورة الالتزام بالإرشادات التوعوية التي أصدرتها الصحة لتجنب الإصابة بالفيروسات بإذن الله ، والحفاظ على صحتهم وسلامتهم .

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أحدث التعليقات

ابو محمد
طيب طيب ياحموده ..
ابو محمد
هههههههه ..
ابو نواف العتيبي
والله لو وجد في مجتمعنا مثل منيره المشخص قليل . لرتحنا من كثيرآ من المتشدقين والمشككين والمتزمتين ممن تعلمونهم من الذين لا يقدرون للوطن والمواطن اي ثمن أو دور في إنشاء وتطوير هذا المجتمع الإسلامي الشامخ. ولكن اقول موتو بغيظكم. ستبقى منيره المشخص سكين معترضه في نحوركم وهي والله أهل لذلك حفظها الله.
ابو نواف العتيبي
والله لو وجد في مجتمعنا مثل منيره المشخص قليل . لرتحنا من كثيرآ من المتشدقين والمشككين والمتزمتين ممن تعلمونهم من الذين لا يقدرون للوطن والمواطن اي ثمن أو دور في إنشاء وتطوير هذا المجتمع الإسلامي الشامخ. ولكن اقول موتو بغيظكم. ستبقى منيره المشخص سكين معترضه في نحوركم وهي والله أهل لذلك حفظها الله.
ابو محمد
طيب ..

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