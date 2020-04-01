أديس أبابا (صدى):

أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، عن موعد بدء ملء خزان سد النهضة.

ووفقا للمعلومات الواردة فإن أديس أبابا ستبدأ في ملء خزان سد النهضة الإثيوبي الكبير، في موسم الأمطار المقبل.

وأبان رئيس الوزراء بمناسبة الذكرى السنوية التاسعة لبدء بناء السد، أن الإثيوبيين أظهروا قدرتهم في تمويل المشروع بمواردهم الخاصة، مؤكدا أن شعبه يولي مكانة خاصة للمشروع لأنه رمز للسيادة والوحدة.

ومن جهته، قال سيليشي بيكيليوزير، وزير المياه والري والطاقة، إن المشروع الذي أطلق منذ 9 سنوات، اكتمل حتى الآن بواقع أكثر من 72.4٪ ، مؤكداً أن الأعمال جارية فيه على قدم وساق.

ولفت إلى أنه بمجرد اكتماله، سيكون " سد النهضة الإثيوبي الكبير " أكبر مشروع للطاقة الكهرومائية في قارة إفريقيا.