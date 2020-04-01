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الأعداد السابقة للصحيفة

موعد بدء ملء خزان سد النهضة

Time منذ ساعة
Views 1867
موعد بدء ملء خزان سد النهضة

أديس أبابا (صدى):
أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، عن موعد بدء ملء خزان سد النهضة.

ووفقا للمعلومات الواردة فإن أديس أبابا ستبدأ في ملء خزان سد النهضة الإثيوبي الكبير، في موسم الأمطار المقبل.

وأبان رئيس الوزراء بمناسبة الذكرى السنوية التاسعة لبدء بناء السد، أن الإثيوبيين أظهروا قدرتهم في تمويل المشروع بمواردهم الخاصة، مؤكدا أن شعبه يولي مكانة خاصة للمشروع لأنه رمز للسيادة والوحدة.

ومن جهته، قال سيليشي بيكيليوزير، وزير المياه والري والطاقة، إن المشروع الذي أطلق منذ 9 سنوات، اكتمل حتى الآن بواقع أكثر من 72.4٪ ، مؤكداً أن الأعمال جارية فيه على قدم وساق.

ولفت إلى أنه بمجرد اكتماله، سيكون " سد النهضة الإثيوبي الكبير " أكبر مشروع للطاقة الكهرومائية في قارة إفريقيا.

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أحدث التعليقات

ابو محمد
طيب طيب ياحموده ..
ابو محمد
هههههههه ..
ابو نواف العتيبي
والله لو وجد في مجتمعنا مثل منيره المشخص قليل . لرتحنا من كثيرآ من المتشدقين والمشككين والمتزمتين ممن تعلمونهم من الذين لا يقدرون للوطن والمواطن اي ثمن أو دور في إنشاء وتطوير هذا المجتمع الإسلامي الشامخ. ولكن اقول موتو بغيظكم. ستبقى منيره المشخص سكين معترضه في نحوركم وهي والله أهل لذلك حفظها الله.
ابو نواف العتيبي
والله لو وجد في مجتمعنا مثل منيره المشخص قليل . لرتحنا من كثيرآ من المتشدقين والمشككين والمتزمتين ممن تعلمونهم من الذين لا يقدرون للوطن والمواطن اي ثمن أو دور في إنشاء وتطوير هذا المجتمع الإسلامي الشامخ. ولكن اقول موتو بغيظكم. ستبقى منيره المشخص سكين معترضه في نحوركم وهي والله أهل لذلك حفظها الله.
ابو محمد
طيب ..

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