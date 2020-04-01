الرياض (صدى):

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن الضوابط التي تمكن الوافدين من المغادرة إلى بلدانهم.

وأوضحت الوزارة أن الخدمة متاحة لممثل المنشأة صاحب الصلاحية، و الخدمة متاحة للمنشآت القائمة فقط، الخدمة متاحة للعمالة الوافدة التي تكون حالتها على رأس العمل ".

ولفتت إلى إتاحة تقديم طلب مغادرة واحد كل 14 يوما، لذا يجب إدراج جميع العمالة المطلوب مغادرتهم في طلب واحد، إدخال اسم العامل بالإنجليزي كما في الجواز، الموافقة على الإقرار التالي قبل إرسال الطلب.

وأشارت إلى إصدار خروج نهائي أو خروج وعودة للعامل من وزارة الداخلية، وإنهاء حقوق العامل والالتزامات المترتبة على المنشأة، عمل الكشف الطبي للعامل وفقا لشروط وزارة الصحة.

وأكدت على ضرورة التعاون مع وزارة الصحة في حال ظهور أي أعراض تمنع سفر العامل، شراء تذاكر السفر وفقا للوقت المحدد من قبل الناقل و إيصال العامل الى محطة السفر وضمان إنهاء إجراءات السفر و تتحمل المنشاة ومن يمثلها جميع ما يترتب قانونيا إذا كانت المعلومات غير متوافقة مع ما تم ذكره.