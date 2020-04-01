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الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. مقطع نادر للملك سلمان يمازح راعي الحطب أثناء زيارته لسدير قبل 17 عاما 

Time منذ ساعتين
Views 2471
بالفيديو.. مقطع نادر للملك سلمان يمازح راعي الحطب أثناء زيارته لسدير قبل 17 عاما 

عادل الحربي (صدى):
أظهر مقطع فيديو نادر، لقطات من زيارة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله- إلى حوطة سدير قبل 17 عاما.

وبدا في مقطع الفيديو حفاوة الترحيب من الأهالي بالملك سلمان، حيث قام الأطفال بممارسة الألعاب الشعبية وترديد الأهازيج والأناشيد.

وظهر في الفيديو الملك سلمان يمازح راعي الحطب، كما حضر وشاهد إحدى حلقات التحفيظ وكيف كان يعاقب حينها المعلم الطلاب المقصرين في حفظ القرآن.

وشاهد خادم الحرمين الأهالي أثناء قيامهم بتهذيب النخل وقطف الثمار، كما شارك بتناول التمر الذي تشتهر به حوطة سدير.

وكان المقطع تم تصويره عندما كان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان أميرًا للرياض، حيث يوضح مدى القرب بين ملوكنا وأبناء شعبنا وكذلك أصالة العربي في دمائنا. 

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أحدث التعليقات

ابو محمد
طيب طيب ياحموده ..
ابو محمد
هههههههه ..
ابو نواف العتيبي
والله لو وجد في مجتمعنا مثل منيره المشخص قليل . لرتحنا من كثيرآ من المتشدقين والمشككين والمتزمتين ممن تعلمونهم من الذين لا يقدرون للوطن والمواطن اي ثمن أو دور في إنشاء وتطوير هذا المجتمع الإسلامي الشامخ. ولكن اقول موتو بغيظكم. ستبقى منيره المشخص سكين معترضه في نحوركم وهي والله أهل لذلك حفظها الله.
ابو نواف العتيبي
والله لو وجد في مجتمعنا مثل منيره المشخص قليل . لرتحنا من كثيرآ من المتشدقين والمشككين والمتزمتين ممن تعلمونهم من الذين لا يقدرون للوطن والمواطن اي ثمن أو دور في إنشاء وتطوير هذا المجتمع الإسلامي الشامخ. ولكن اقول موتو بغيظكم. ستبقى منيره المشخص سكين معترضه في نحوركم وهي والله أهل لذلك حفظها الله.
ابو محمد
طيب ..

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