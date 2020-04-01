نسخة
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
الأعداد السابقة للصحيفة

الأتراك يرفضون التبرع ويريدون أسطول طائرات "أردوغان" وقصوره

Time منذ ساعتين
Views 2496
الأتراك يرفضون التبرع ويريدون أسطول طائرات "أردوغان" وقصوره

وكالات (صدى):
وضعت المعارضة التركية رجب طيب أردوغان، في مأزق، على خلفية إطلاقه حملة تبرعات لمواجهة فيروس كورونا، والتي نشرت "صدى" جزءًا من السخرية التي طالته بسببها.

وكانت "صدى" قد نشرت تقريرًا حول تدشين حملة تبرعات وطنية لمتضرري الفيروس والغضب الكبير الذي أحدثه "أردوغان" في تركيا بعد اعترافه ضمنياً بالأزمة الإقتصادية رغم التغني والتباهي الدائم بالإنجازات الوهمية .

وقال أحد المعارضين لأردوغان: " كنت تقول أقرضنا صندوق النقد 5 مليار يورو وكنت تقول أن أوروبا تخاف وتغير من تركيا، كنت تقول أننا بعد حملة تبرعات أردوغان، أين حديثك عن كوننا من أفضل 17 اقتصاد في العالم، والآن تطلق حملة تبرعات، للأسف أزمة كورونا أثبتت أننا دولة ضعيفة ".

كما طالب بوقف الترف والفساد، بدلا من دعوة الشعب للتبرع وكذلك تنفيذ 10 إجراءات، منها بيع 12 من أصل 13 طائرة من أسطول أردوغان الرئاسي وبيع قصوره الصيفية والشتوية والعائمة ودفع ضرائب على استثمارته وأسرته المهربة في جزيرة مان ووقف الامتيازات المقدمة لرجال الأعمال القطريين .

اقرأ أيضًا:

سخرية واسعة من "أردوغان" بعد حملة التبرعات الفاضحة للإقتصاد التركي

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد
طيب طيب ياحموده ..
ابو محمد
هههههههه ..
ابو نواف العتيبي
والله لو وجد في مجتمعنا مثل منيره المشخص قليل . لرتحنا من كثيرآ من المتشدقين والمشككين والمتزمتين ممن تعلمونهم من الذين لا يقدرون للوطن والمواطن اي ثمن أو دور في إنشاء وتطوير هذا المجتمع الإسلامي الشامخ. ولكن اقول موتو بغيظكم. ستبقى منيره المشخص سكين معترضه في نحوركم وهي والله أهل لذلك حفظها الله.
ابو نواف العتيبي
والله لو وجد في مجتمعنا مثل منيره المشخص قليل . لرتحنا من كثيرآ من المتشدقين والمشككين والمتزمتين ممن تعلمونهم من الذين لا يقدرون للوطن والمواطن اي ثمن أو دور في إنشاء وتطوير هذا المجتمع الإسلامي الشامخ. ولكن اقول موتو بغيظكم. ستبقى منيره المشخص سكين معترضه في نحوركم وهي والله أهل لذلك حفظها الله.
ابو محمد
طيب ..

أخر الأخبار

بالصور..أول ظهور داخل الملاعب في ظل تفشي الفيروس
بالصور..أول ظهور داخل الملاعب في ظل تفشي الفيروس
Time منذ 8 دقائق Views 1125
محمد السويلم : حتى لو احضرت لاعب بـ 100 الف دولار للهلال سوف ينجح معه
محمد السويلم : حتى لو احضرت لاعب بـ 100 الف دولار للهلال سوف ينجح معه
Time منذ 36 دقيقة Views 283
فنانة لبنانية ترد على معايدة الناطق باسم جيش الاحتلال لها
فنانة لبنانية ترد على معايدة الناطق باسم جيش الاحتلال لها
Time منذ 41 دقيقة Views 1258
بالفيديو.. الخثلان يوضح حكم إسقاط الدين عن المستأجر مقابل الزكاة 
بالفيديو.. الخثلان يوضح حكم إسقاط الدين عن المستأجر مقابل الزكاة 
Time منذ ساعة Views 1565
الدفاع المدني بحوطة بني تميم ينقذ مواطنا سقط واحتجز في سفح جبال ظهرة السوط
الدفاع المدني بحوطة بني تميم ينقذ مواطنا سقط واحتجز في سفح جبال ظهرة السوط
Time منذ ساعة Views 1348
تعليم تبوك يودع أكثر من 6 ملايين ريال في حسابات الطلاب والطالبات
تعليم تبوك يودع أكثر من 6 ملايين ريال في حسابات الطلاب والطالبات
Time منذ ساعة Views 1504
الامير الوليد بن بدر : الهلال بطل للمنطقة الوسطى مرة واحدة
الامير الوليد بن بدر : الهلال بطل للمنطقة الوسطى مرة واحدة
Time منذ ساعة Views 390
الامير الوليد بن بدر : النصر احتكر بطولة المنطقة الوسطى 8 سنوات
الامير الوليد بن بدر : النصر احتكر بطولة المنطقة الوسطى 8 سنوات
Time منذ ساعة Views 240
يوسف البلايلي يطلب فسخ تعاقده مع الأهلي
يوسف البلايلي يطلب فسخ تعاقده مع الأهلي
Time منذ ساعة Views 2059
بالفيديو.. ردة فعل قائد جبهة في اليمن بعد استهداف التحالف لمواقع الحوثي
بالفيديو.. ردة فعل قائد جبهة في اليمن بعد استهداف التحالف لمواقع الحوثي
Time منذ ساعة Views 2105