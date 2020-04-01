الأتراك يرفضون التبرع ويريدون أسطول طائرات "أردوغان" وقصوره

وكالات (صدى):

وضعت المعارضة التركية رجب طيب أردوغان، في مأزق، على خلفية إطلاقه حملة تبرعات لمواجهة فيروس كورونا، والتي نشرت "صدى" جزءًا من السخرية التي طالته بسببها.

وكانت "صدى" قد نشرت تقريرًا حول تدشين حملة تبرعات وطنية لمتضرري الفيروس والغضب الكبير الذي أحدثه "أردوغان" في تركيا بعد اعترافه ضمنياً بالأزمة الإقتصادية رغم التغني والتباهي الدائم بالإنجازات الوهمية .

وقال أحد المعارضين لأردوغان: " كنت تقول أقرضنا صندوق النقد 5 مليار يورو وكنت تقول أن أوروبا تخاف وتغير من تركيا، كنت تقول أننا بعد حملة تبرعات أردوغان، أين حديثك عن كوننا من أفضل 17 اقتصاد في العالم، والآن تطلق حملة تبرعات، للأسف أزمة كورونا أثبتت أننا دولة ضعيفة ".

كما طالب بوقف الترف والفساد، بدلا من دعوة الشعب للتبرع وكذلك تنفيذ 10 إجراءات، منها بيع 12 من أصل 13 طائرة من أسطول أردوغان الرئاسي وبيع قصوره الصيفية والشتوية والعائمة ودفع ضرائب على استثمارته وأسرته المهربة في جزيرة مان ووقف الامتيازات المقدمة لرجال الأعمال القطريين .

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