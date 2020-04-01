 الكشف عن أسباب استقالة مستشار الأمن القومي في الرئاسة التونسية

تونس (صدى):

استقال اللواء محمد صالح الحامدي رسميًا، من خطة مستشار أول للأمن القومي لدى رئاسة الجمهورية في تونس، بعد أسبوعين من تكتم مؤسسة الرئاسة عن الموضوع.

وكشف الحامدي عن أسباب الاستقالة في رسالة موجهة إلى الرأي العام، قائلا:" يؤسفني أن أعلن اليوم بنفسي عن استقالتي من خطة مستشار أول للأمن القومي بعدما انتظرت لمدة 15 يومًا، وذلك احترامًا مني لمؤسسة الرئاسة ".

وأبان الحامدي:" أقول مع مراعاة مقتضيات واجب التحفظ أنه حصلت لدي القناعة بأنني أصبحت المستشار الذي لا يستشار، وربما وجودي كان مزعجًا للبعض ".

ولفت الحامدي:" بدأ يحدث هذا مباشرة بعد التعديلات التي حصلت في تركيبة الديوان، خاصة في مستوى رئاسته في أواخر يناير / كانون الثاني 2020 فمنذ تلك الفترة أصبحت الأنشطة التي هي من صميم مشمولاتي تُبرمج دون إشراكي ولا أعلم بها إلا في اللحظات الأخيرة ويقع استدعائي لحضورها كبقية المدعوين وأحيانا أخرى لا أعلم بها إلا عبر وسائل الإعلام ".