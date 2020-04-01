مختص يوضح كيف سيتعامل العالم إذا فشلت الحكومات ماليا

الرياض (صدى):

أوضح الدكتور أحمد الشهري، الخبير الاستراتيجي ورئيس منتدى الخبرة السعودي، كيف سيتعامل العالم إذا ما وصلت الازمة الى فشل الحكومات ماليا.

وقال الدكتور : يمكن لصندوق النقد الدولي القيام بدور المنقذ عبر استخدام حصص الدول في تمويل الدول بالنقد من الدولارات واليورو وفق حصص كل دولة "SDR "حقوق السحب الخاصة ""بمافي ذلك الولايات المتحدة الامريكية.

وأضاف : بحسب معرفتي البسيطة أنه لم يسبق أن قام بذلك صندوق النقد الدولي ، ولكن هو حل نهائي وأخير ومنطقي وعملي اقتصاديا.

وتابع : بعد استقرار الوضع الاقتصادي يمكن أعادة الاموال إلى صندوق النقد ولكن يجب التنسيق مع الدولار الامريكي حتى يخفف من أي طباعة دولارية قد تذهب لخارج أمريكا ، لأنه قد يؤدي إلى فشل قيمة الدولار عالميا، وهنا المشكلة التي يتوجب الانتباه لها.