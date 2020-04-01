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الأعداد السابقة للصحيفة

مختص يوضح كيف سيتعامل العالم إذا فشلت الحكومات ماليا

Time منذ 3 ساعات
Views 1929
مختص يوضح كيف سيتعامل العالم إذا فشلت الحكومات ماليا

الرياض (صدى):
أوضح الدكتور أحمد الشهري، الخبير الاستراتيجي ورئيس منتدى الخبرة السعودي، كيف سيتعامل العالم إذا ما وصلت الازمة الى فشل الحكومات ماليا.

وقال الدكتور : يمكن لصندوق النقد الدولي القيام بدور المنقذ عبر استخدام حصص الدول في تمويل الدول بالنقد من الدولارات واليورو وفق حصص كل دولة "SDR "حقوق السحب الخاصة ""بمافي ذلك الولايات المتحدة الامريكية.

وأضاف : بحسب معرفتي البسيطة أنه لم يسبق أن قام بذلك صندوق النقد الدولي ، ولكن هو حل نهائي وأخير ومنطقي وعملي اقتصاديا.

وتابع : بعد استقرار الوضع الاقتصادي يمكن أعادة الاموال إلى صندوق النقد ولكن يجب التنسيق مع الدولار الامريكي حتى يخفف من أي طباعة دولارية قد تذهب لخارج أمريكا ، لأنه قد يؤدي إلى فشل قيمة الدولار عالميا، وهنا المشكلة التي يتوجب الانتباه لها.

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أحدث التعليقات

ابو محمد
طيب طيب ياحموده ..
ابو محمد
هههههههه ..
ابو نواف العتيبي
والله لو وجد في مجتمعنا مثل منيره المشخص قليل . لرتحنا من كثيرآ من المتشدقين والمشككين والمتزمتين ممن تعلمونهم من الذين لا يقدرون للوطن والمواطن اي ثمن أو دور في إنشاء وتطوير هذا المجتمع الإسلامي الشامخ. ولكن اقول موتو بغيظكم. ستبقى منيره المشخص سكين معترضه في نحوركم وهي والله أهل لذلك حفظها الله.
ابو نواف العتيبي
والله لو وجد في مجتمعنا مثل منيره المشخص قليل . لرتحنا من كثيرآ من المتشدقين والمشككين والمتزمتين ممن تعلمونهم من الذين لا يقدرون للوطن والمواطن اي ثمن أو دور في إنشاء وتطوير هذا المجتمع الإسلامي الشامخ. ولكن اقول موتو بغيظكم. ستبقى منيره المشخص سكين معترضه في نحوركم وهي والله أهل لذلك حفظها الله.
ابو محمد
طيب ..

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